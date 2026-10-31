Sắp diễn ra Cuộc họp ACWO năm 2026 tại Hà Nội

Với sự tham gia của 11 đoàn đại biểu phụ nữ đến từ các quốc gia ASEAN nhằm tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2026, Cuộc họp sẽ thảo luận chuyên đề về an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số, tiến hành thủ tục chấp thuận Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ACWO và chuyển giao vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2027 - 2028 cho Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI).

Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) năm 2026 thúc đẩy các chương trình hành động vì phụ nữ, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững. (Nguồn: ACWO)

Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) năm 2026 là hoạt động đối ngoại quan trọng do Hội LHPN Việt Nam đăng cai tổ chức trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025 – 2026, nhằm góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác, tinh thần đoàn kết giữa các tổ chức phụ nữ ASEAN, đồng thời nâng cao vị thế của tổ chức Hội và phụ nữ Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đồng thời, sự kiện góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thúc đẩy các chương trình hành động vì phụ nữ, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Tham dự Đại hội đồng, có khoảng 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế, bao gồm 60 đại biểu Việt Nam là đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, các đối tác tại Việt Nam, gần 40 đại biểu quốc tế từ các nước thành viên ACWO và Ban thư ký ACWO. Các hoạt động chính diễn ra ngày 04/11/2026 tại Khách sạn Hà Nội Daewoo, thành phố Hà Nội.

Theo chương trình, sáng 4/11/2026 sẽ diễn ra Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo ACWO, tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2026; trao đổi về định hướng hoạt động, các dự án do tổ chức thành viên đề xuất cùng một số nội dung liên quan đến công tác điều hành của Liên đoàn.

Tại cuộc họp cũng thực hiện các thủ tục chấp thuận Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste gia nhập ACWO, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ trong khu vực.

Chiều cùng ngày, Đại hội đồng ACWO năm 2026 sẽ được tổ chức với các nội dung trọng tâm gồm nghi lễ rước cờ, chương trình nghệ thuật chào mừng và các nội dung trao đổi, thảo luận về hoạt động của Liên đoàn.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phiên thảo luận chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số”, tập trung chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của các quốc gia ASEAN nhằm nâng cao năng lực số, phòng ngừa những nguy cơ, thách thức đối với phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.

Trên cơ sở đó, các đại biểu sẽ cùng trao đổi, đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp ở cấp khu vực, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em tham gia, tiếp cận và thụ hưởng những thành quả của chuyển đổi số.

Cùng với đó, trong khuôn khổ Đại hội đồng, Lễ chuyển giao chức danh Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027 - 2028 từ Hội LHPN Việt Nam sang Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI) sẽ được tổ chức, đánh dấu việc hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên 2025 - 2026 của Việt Nam, khẳng định tinh thần đoàn kết, kế thừa và tiếp nối trách nhiệm giữa các tổ chức thành viên trong thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển của phụ nữ ASEAN.

Bên lề sự kiện chính, các đại biểu sẽ tham gia Tiệc tối chào mừng các đoàn đại biểu quốc tế vào tối ngày 04/11/2026 với các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, trình diễn áo dài Việt Nam và giao lưu văn nghệ của các nước ASEAN nhằm giới thiệu những nét đẹp văn hóa, truyền thống của Việt Nam, tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn kết giữa phụ nữ các quốc gia trong khu vực.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ tham gia chương trình trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa Việt Nam tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc (Ninh Bình) và cơ sở giới thiệu gốm sứ Minh Long (Hà Nội).

Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) là tổ chức phụ nữ khu vực được thành lập ngày 20/11/1981 tại Jakarta, Indonesia với sứ mệnh kết nối và quy tụ các tổ chức phụ nữ quốc gia thành viên trong toàn khối ASEAN. ACWO tư cách tham vấn tại Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên Hợp Quốc (ECOSOC) và được tham gia các cuộc họp quan trọng của Uỷ ban Địa vị phụ nữ của Liên Hợp Quốc, Uỷ ban Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

Hội LHPN Việt Nam chính thức gia nhập Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO) vào tháng 6 năm 1996 tại Đại hội đồng ACWO lần thứ 6 ở Manila, Philippines. Nhiệm kỳ 22 (2025 - 2026), Hội LHPN Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ACWO. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy hiện giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 22.