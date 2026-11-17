Kết nối nhà sản xuất, nhà mua hàng và người tiêu dùng

Từ ngày 19 đến 21/11/2026, ba triển lãm quốc tế SIUF Vietnam, CBME Vietnam và HOMETEX Vietnam 2026 sẽ đồng thời diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh. Chuỗi sự kiện do Informa Markets Vietnam tổ chức, quy tụ 200 thương hiệu trên tổng diện tích trưng bày 4.500 m².

Theo Ban tổ chức, SIUF Vietnam 2026 tập trung vào thời trang nội y, đồ mặc nhà, đồ ngủ và trang phục thể thao, cùng công nghệ, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất. CBME Vietnam 2026 giới thiệu các sản phẩm dành cho mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em. HOMETEX Vietnam 2026 trưng bày vật liệu, sản phẩm dệt may gia dụng và các giải pháp trang trí không gian sống.

CBME Vietnam đóng vai trò kết nối chuỗi cung ứng ngành mẹ & bé.

Ba triển lãm kết hợp hoạt động tìm nguồn hàng, kết nối giao thương và hội thảo chuyên ngành với các chương trình trải nghiệm sản phẩm. Tại đây, nhà sản xuất có thể giới thiệu năng lực và tìm kiếm đối tác phân phối. Nhà mua hàng có dịp tiếp cận nguồn cung, xem mẫu và trao đổi về yêu cầu sản phẩm. Các thương hiệu cũng có thể tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng để ghi nhận nhu cầu và phản hồi về sản phẩm.

Theo Ban tổ chức, chương trình giao thương có sự tham gia của các đoàn khách quốc tế, trong đó có Campuchia và Malaysia. Khoảng 50 cuộc hẹn kết nối doanh nghiệp dự kiến được sắp xếp trước, tập trung vào nhu cầu tìm nguồn hàng, năng lực sản xuất và triển vọng hợp tác tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Tại SIUF Vietnam 2026, hoạt động kết nối hướng đến các nhà cung cấp vải, ren, phụ liệu, doanh nghiệp gia công hoặc thiết kế và sản xuất theo đặt hàng (OEM/ODM), thương hiệu thời trang và hệ thống phân phối. Đây là dịp để doanh nghiệp trao đổi về vật liệu, kỹ thuật sản xuất và khả năng phát triển các dòng sản phẩm đáp ứng yêu cầu về sự thoải mái, công năng và kiểu dáng.

Với CBME Vietnam 2026, các thương hiệu và nhà cung cấp sản phẩm dành cho mẹ và trẻ nhỏ sẽ có cơ hội làm việc với nhà phân phối, đơn vị bán lẻ và đối tác kinh doanh. Các hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm hiểu những tiêu chí phụ huynh quan tâm khi lựa chọn sản phẩm, như chất lượng và mức độ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Chuỗi triển lãm quốc tế quy tụ 200 thương hiệu trên tổng diện tích trưng bày 4.500 m² và 50 cuộc hẹn giao thương được sắp xếp trước.

Ở lĩnh vực trang trí nội thất, Ban tổ chức dẫn Báo cáo Thị trường Thương mại điện tử Việt Nam 2025 của Metric cho biết ngành hàng Nhà cửa và Đời sống đạt doanh số khoảng 56.700 tỷ đồng trên bốn sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki, tăng 39,47% so với năm trước.

Tại HOMETEX Vietnam 2026, các nhóm sản phẩm trưng bày gồm rèm cửa, vật liệu phủ tường, vải bọc nội thất và dệt may gia dụng. Deyu Intelligent Technology giới thiệu động cơ rèm, thanh ray điện và phụ kiện điều khiển. Zhenxin Textile mang đến các dòng vải rèm chống nắng, cản sáng hoàn toàn, còn LCH FABRIC giới thiệu vải bọc sofa, vải ngoài trời, vải chống cháy và chống thấm.

Khách tham quan có thể xem trực tiếp mẫu vải, so sánh màu sắc, tìm hiểu công năng và trao đổi với nhà cung cấp về khả năng ứng dụng trong nhà ở, không gian thương mại và các dự án nội thất. Với nhà mua hàng, việc tiếp cận mẫu thực tế giúp đối chiếu yêu cầu kỹ thuật trước khi lựa chọn sản phẩm và trao đổi về phương án phân phối.

Bàn hướng phát triển thương hiệu Việt và mở rộng hoạt động trải nghiệm

Bên cạnh các hoạt động giao thương, trong SIUF Vietnam 2026 sẽ diễn ra tọa đàm Từ “Made in Vietnam” đến “Brand of Vietnam”: Công nghệ, Chuỗi cung ứng & Thương hiệu nội y Việt tại khu vực Style Theater, sảnh A1. Phiên thảo luận tập trung vào cách doanh nghiệp nội y Việt Nam phát triển thương hiệu từ năng lực sản xuất hiện có, với các nội dung về chủ động nguyên phụ liệu, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực phát triển sản phẩm.

Các diễn giả sẽ tiếp cận vấn đề từ góc nhìn của hiệp hội ngành hàng, nhà sản xuất, thương hiệu trong nước và doanh nghiệp công nghệ quốc tế. Trong đó, đại diện Tenfy sẽ tham gia trao đổi về đổi mới vật liệu, kỹ thuật sản xuất và khả năng hợp tác giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Chuỗi triển lãm hàng năm thu hút đông đảo sự quan tâm của doanh nghiệp

Tại CBME Vietnam 2026, chương trình dành cho gia đình kết hợp trải nghiệm sản phẩm, chia sẻ kiến thức chăm sóc mẹ và trẻ nhỏ với hoạt động vận động. Chuỗi chia sẻ “Dinh dưỡng vàng – 1.000 ngày đầu đời”. Triển lãm cũng có chương trình “Bảo vệ sức khỏe thai kỳ, sau sinh, trẻ em và gia đình”. Chương trình do Point Grey phối hợp với Bộ Y tế triển khai, với các nội dung chia sẻ về chăm sóc sức khỏe và nâng cao nhận thức cộng đồng. Cùng với đó, Diamony và Informa Markets sẽ phối hợp tổ chức cuộc thi đua xe chòi chân CBME Premier League 2026 dành cho trẻ nhỏ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, HOMETEX Vietnam 2026 sẽ tổ chức phiên “Tư vấn về logistics và quy định pháp lý” với sự tham gia của China Chamber, cùng phiên “Thị trường Việt Nam - Góc nhìn thực tiễn và kinh nghiệm” có sự tham gia của C Plus. Hai phiên trao đổi sẽ cung cấp thông tin về môi trường kinh doanh, hoạt động giao thương và những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi tiếp cận thị trường Việt Nam.

Với sự kết hợp giữa trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm cộng đồng, chuỗi triển lãm quốc tế SIUF Vietnam, CBME Vietnam và HOMETEX Vietnam 2026 kỳ vọng trở thành điểm hẹn kết nối doanh nghiệp và thị trường, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành hàng Lifestyle tại Việt Nam.