Từ ngày 25-27/11/2026, tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 35 (VIETNAM MEDI-PHARM 2026), Triển lãm Quốc tế Dược phẩm, Trang thiết bị y tế và Chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam (VIETMEDICARE EXPO 2026) cùng các triển lãm đồng hành.

Chuỗi triển lãm ngành y dược tại TP. Hồ Chí Minh quy tụ hơn 300 gian hàng của trên 250 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Ban tổ chức, chuỗi triển lãm ngành y dược dự kiến quy tụ hơn 300 gian hàng của trên 250 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Liên bang Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc) và Việt Nam.

Các doanh nghiệp sẽ giới thiệu sản phẩm, thiết bị và công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực như trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, dược phẩm, công nghệ sản xuất dược, thiết bị xét nghiệm và phân tích, chẩn đoán lâm sàng, y tế thông minh, thiết bị thẩm mỹ, dịch vụ khám chữa bệnh và du lịch y tế chất lượng cao.

Sự góp mặt của các doanh nghiệp quốc tế tạo cơ hội kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, cơ sở y tế và đối tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Qua đó, doanh nghiệp trong nước có thêm điều kiện tiếp cận sản phẩm, công nghệ mới và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại triển lãm quốc tế năm nay là các giải pháp ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Nhiều sản phẩm, công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị hỗ trợ chẩn đoán, quản lý bệnh viện, chăm sóc sức khỏe từ xa và thiết bị theo dõi sức khỏe sẽ được giới thiệu.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế, hiệp hội và tổ chức chuyên ngành tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về thị trường trang thiết bị, vật tư y tế trong bệnh viện; chuyển đổi số y tế; ứng dụng công nghệ sinh học trong ngành y tế; công nghệ sinh học kỹ thuật số và AI.

Bên cạnh đó, hoạt động giao thương với chủ đề cơ hội hợp tác liên doanh, sản xuất tại Việt Nam được tổ chức nhằm xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong nước với các đối tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y dược.

Chuỗi triển lãm còn có chương trình giới thiệu sản phẩm, tư vấn sức khỏe cộng đồng và trải nghiệm thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc, giám sát sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp. Các đoàn doanh nghiệp quốc tế dự kiến khảo sát thị trường, tham quan và làm việc với một số bệnh viện, trung tâm y tế tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm nay, bên cạnh VIETNAM MEDI-PHARM và VIETMEDICARE EXPO, chuỗi sự kiện còn có các triển lãm đồng hành gồm VIETLAB EXPO, VIETPHARMA&TECH và SMART HEALTH 2026, góp phần mở rộng hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối hợp tác trong ngành y tế.