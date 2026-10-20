Sắp diễn ra chuỗi sự kiện ngành Công Thương phía Nam năm 2026

Từ ngày 22 đến 27-10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (số 1 Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh), chuỗi sự kiện ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2026 sẽ chính thức diễn ra với ba hoạt động trọng tâm: Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026 vào ngày 22-10; Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI - năm 2026 vào ngày 23-10; và Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam - TP Hồ Chí Minh năm 2026 từ ngày 23 tới 27-10.

Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam - TP Hồ Chí Minh năm 2026 với khoảng 350 gian hàng tiêu chuẩn với hàng nghìn sản phẩm chất lượng trên toàn quốc.

Chuỗi sự kiện hướng tới tăng cường hợp tác, liên kết vùng, thúc đẩy phát triển ngành Công Thương, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công và tạo thêm cơ hội quảng bá, kết nối thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Bộ Công Thương và UBND TP Hồ Chí Minh là cơ quan chỉ đạo; Cục Công nghiệp và Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh là đơn vị tổ chức triển khai chuỗi sự kiện (trong đó Trung tâm Khuyến công trực thuộc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện).

Cụ thể, mở đầu chuỗi sự kiện, vào sáng 22-10, Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII-năm 2026 mang chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng nhằm khơi thông nguồn lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030”.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả phát triển ngành Công Thương năm 2025, 9 tháng và dự ước cả năm 2026; đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Các nội dung thảo luận bao gồm thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, phát triển hạ tầng năng lượng, logistics, thương mại biên giới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhận diện vướng mắc và đề xuất cơ chế phối hợp giữa các địa phương.

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI - năm 2026

Tiếp nối chương trình, chiều 23-10, Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI - năm 2026 diễn ra với chủ đề “Đổi mới công tác khuyến công, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Hội nghị dự kiến có khoảng 250 đại biểu đại diện cơ quan quản lý, đơn vị khuyến công, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn và các tổ chức liên quan tham dự, tập trung đánh giá kết quả hoạt động khuyến công năm 2025 và 9 tháng năm 2026, thảo luận giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2026 và định hướng nâng cao hiệu quả, thúc đẩy vai trò của hoạt động khuyến công trong hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất, chất lượng, từng bước tham gia chuỗi giá trị bền vững nhằm chung sức hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.

Hãng sản xuất nước mắm truyền thống Phú Quốc - Hùng Khoa, tỉnh An Giang được nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia.

Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam - TP Hồ Chí Minh năm 2026

Điểm nhấn xúc tiến thương mại của chuỗi sự kiện là Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam - TP Hồ Chí Minh năm 2026, diễn ra từ ngày 23 tới 27-10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Theo kế hoạch, tham gia trưng bày có khoảng 350 gian hàng tiêu chuẩn với hàng nghìn sản phẩm chất lượng trên toàn quốc.

Hội chợ triển lãm là không gian trực tiếp để hiện thực hóa các nội dung kết nối, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và với các vùng miền trên cả nước thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, giao thương và mở rộng thị trường.

Hoạt động livestream quảng bá sản phẩm tại hội chợ được bố trí nhằm tăng khả năng tiếp cận khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu thương hiệu. Sự kiện đồng thời tạo môi trường gặp gỡ trực tiếp giữa cơ sở sản xuất, đơn vị phân phối, đối tác thương mại và người tiêu dùng, qua đó thúc đẩy kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc hội chợ diễn ra vào 18 giờ ngày 23-10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Hội chợ sẽ được mở cửa từ 8 giờ tới 22 giờ trong các ngày từ 23 tới 27-10.