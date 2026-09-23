Sắp diễn ra chuỗi hội nghị du lịch toàn quốc tại Quảng Ninh

Phát triển xanh và bền vững ngày càng trở thành một tiêu chí cạnh tranh của các điểm đến quốc tế ở Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ngày 24/9, tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long, TP. Quảng Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với UBND TP. Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Đổi mới - Liên kết - Nâng tầm” và Hội nghị toàn quốc về Xúc tiến du lịch với chủ đề “Đổi mới - Hợp lực - Bứt phá”.

Hội nghị do Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; UBND TP. Quảng Ninh; Sở quản lý du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch các tỉnh, thành phố; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; các chuyên gia kinh tế - du lịch, cùng cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, hàng không, vận tải, lưu trú, bảo hiểm, công nghệ và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Chuỗi sự kiện là diễn đàn nhằm trao đổi thảo luận, nhận diện đa chiều những chuyển biến, điểm nghẽn mang tính cấu trúc của hoạt động lữ hành và quảng bá, xúc tiến; đồng thời đề xuất các giải pháp đột phá, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm triển khai, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2027 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ.

Trước Hội nghị, ngày 23/9, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Quảng Ninh dành cho gần 100 doanh nghiệp lữ hành. Đại biểu dự kiến trải nghiệm Hang Ngọc Rồng, thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh; nghe giới thiệu điểm đến và kết nối B2B với doanh nghiệp du lịch địa phương.

Hoạt động nhằm giúp doanh nghiệp cập nhật dịch vụ, tìm kiếm đối tác và xây dựng chương trình phù hợp nhu cầu thị trường, đồng thời cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho các trao đổi tại Hội nghị.