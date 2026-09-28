Sắp diễn ra Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026

Chiều 28/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026 (Miss Southeast Asia Entrepreneur 2026) tổ chức họp báo thông tin về mùa thi lần thứ hai, với định hướng mở rộng giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng doanh nhân và tăng cường các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Hình ảnh tại họp báo thông tin về vòng Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026.

Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á từng được tổ chức lần đầu vào năm 2023, thu hút sự quan tâm, tham gia của cộng đồng doanh nhân và bạn bè quốc tế. Mùa thi đầu tiên có sự hiện diện của Đại sứ, phu nhân Đại sứ và đại diện cơ quan ngoại giao các nước như Lào, Myanmar, Philippines cùng một số quốc gia khác và các thí sinh đến từ nhiều quốc gia trong khu vực như Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Indonesia…

Các hoạt động gặp gỡ, giao lưu trong khuôn khổ cuộc thi góp phần mở rộng kết nối giữa phụ nữ, doanh nhân và cộng đồng các nước Đông Nam Á.

Trên nền tảng đó, Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026 tiếp tục mở rộng không gian giao lưu, kết nối theo hướng thiết thực hơn, với sự tham gia của các nữ doanh nhân, doanh nghiệp, khách mời quốc tế và các tổ chức liên quan.

Bà Vũ Trần Thúy Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026 thông tin tại họp báo.

Chia sẻ tại họp báo, bà Vũ Trần Thúy Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026, cho biết các thí sinh đoạt giải sẽ tham gia một số hoạt động thiện nguyện tại Đà Nẵng và Hà Nội.

Theo đó, các hoạt động dự kiến gồm thăm các bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Nhi tại Đà Nẵng; chương trình "Tết sẻ chia"; nấu cháo và phát các bữa ăn miễn phí tại Hà Nội.

Đây được xác định là một trong những hoạt động chính của chương trình sau khi các thí sinh đăng quang, qua đó tiếp tục phát huy vai trò của những người đẹp doanh nhân trong các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được định hướng trở thành không gian gặp gỡ giữa văn hóa, doanh nhân và cộng đồng. Hình ảnh người phụ nữ không chỉ được nhìn nhận qua vẻ đẹp mà còn ở trí tuệ, bản lĩnh kinh doanh, khả năng kết nối, trách nhiệm với cộng đồng và sự chủ động hội nhập.

Theo kế hoạch, vòng Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 28/11 đến 1/12/2026. Trong đó, ngày 30/11 sẽ diễn ra các hoạt động cộng đồng và Đêm Chung kết - Trao giải Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026.