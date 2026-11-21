Thông tin trên được ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết tại buổi làm việc chiều 20/11 giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và Nhơn Châu (thuộc TP Quy Nhơn trước đây).

Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, đồng thời bàn kế hoạch, phương án và kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn thông tin thêm, địa phương đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm đối với 33 hộ dân. Hiện phường đang rà soát, xác định nguồn gốc đất, làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về quỹ đất tái định cư, phường Quy Nhơn dự kiến đề xuất tỉnh bố trí một phần trong số 200 lô đất tại khu A1 (tọa lạc ở đường Điện Biên Phủ) đã được tỉnh giao trước đây để phục vụ công tác di dời.

Tại buổi làm việc, UBND phường Quy Nhơn kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.

Núi Một giữa lòng đô thị Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định.

Khu vực núi Một thuộc tổ dân phố 19 và 20, phường Quy Nhơn, diện tích khoảng 6,88ha. Đỉnh núi Một cao khoảng 44m, địa hình dốc, địa chất phức tạp, đất đá phong hóa mạnh, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt khi mưa lớn kéo dài.

Thực tế, những đợt mưa bão trước đây, sạt lở đã ảnh hưởng đến một số hộ dân, chính quyền đã di dời đến nơi an toàn.

Trong khu vực hiện có 228 hộ dân sinh sống, gồm 183 hộ trên núi, sườn núi và 45 hộ dưới chân núi. Nhà ở chủ yếu xây dựng bám theo sườn dốc, hình thành qua nhiều thời kỳ.

Theo tờ trình ngày 26/10/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phương án tổng thể đối với khu vực núi Một là di dời, bố trí tái định cư cho toàn bộ 228 hộ dân; đồng thời, xử lý ổn định khu vực có nguy cơ sạt lở, kết hợp chỉnh trang đô thị và hình thành khu dân cư mới có hạ tầng đồng bộ, hài hòa với cảnh quan sông Hà Thanh.