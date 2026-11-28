UBND xã Sóc Sơn vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại thôn Cả (xã Sóc Sơn).

Theo đó, 29 thửa đất, với diện tích từ 90 m² đến 178,81 m² sẽ được UBND xã Sóc Sơn đưa ra đấu giá. Mức giá khởi điểm từ 14.329.900 đồng/m² đến 20.039.400 đồng/m².

29 thửa đất tại thôn Cả sắp được UBND xã Sóc Sơn đưa ra đấu giá.

Mục đích sử dụng của 29 thửa đất đều là đất ở. Thời hạn sử dụng: Ổn định, lâu dài. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Sóc Sơn cho biết, hiện nay đơn vị đang bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ sẽ còn kéo dài đến 17 giờ ngày 9-12-2026.

Người tham gia đấu giá sẽ phải bố trí tiền đặt trước tương đương 30% tổng giá trị thửa đất theo giá khởi điểm được phê duyệt. Đây là quy định chung của Nhà nước nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm trong đấu giá đất.

Phiên đấu giá sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp. Phương thức đấu giá là trả giá lên; đấu giá riêng từng thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu kín một vòng.

Phiên đấu giá 29 thửa đất tại thôn Cả dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 12-2026. Người dân có thể tham khảo thêm thông tin tại Cổng điện tử xã Sóc Sơn (http://socson.hanoi.gov.vn), hoặc địa chỉ của đơn vị phối hợp tổ chức: http://daugiaso5.vn.