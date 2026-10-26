Sắp đàm phán, Nga vẫn tuyên bố không giảm cường độ tấn công Ukraine

Moskva cho biết có thể chấp nhận các lệnh ngừng bắn cục bộ vì mục đích nhân đạo.

Theo đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẵn sàng xem xét các lệnh ngừng bắn nhân đạo trong thời gian ngắn dọc theo chiến tuyến, trước thềm lệnh ngừng bắn tại thành phố Oleshky.

Một ngôi nhà tại Zaporizhzhia, Ukraine hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. (Ảnh: Reuters)

Lệnh ngừng bắn dự kiến bắt đầu vào sáng sớm thứ Ba tại thành phố miền nam Ukraine này. Thỏa thuận do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian, sau nhiều tháng xuất hiện các thông tin cho biết người dân địa phương phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nước sạch và thuốc men.

Khi được hỏi liệu Nga có cân nhắc thêm các thỏa thuận ngừng bắn cục bộ hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên: “Vì mục đích nhân đạo thì hoàn toàn có thể”.

Tuy nhiên, Moskva khẳng định sẽ không giảm nhịp độ chiến sự nói chung, ngay cả khi hai bên chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ dưới sự trung gian của Mỹ vào tháng tới. “Quyết định nối lại các cuộc đàm phán ba bên không đồng nghĩa với bất kỳ hạn chế nào đối với các hoạt động tác chiến”, ông Peskov nói.

“Các lực lượng vũ trang của chúng tôi tiếp tục tiến hành những đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine”, ông nói thêm.

Trong những tuần gần đây, Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Ukraine, đánh trúng các cơ sở năng lượng xung quanh những thành phố lớn. Ukraine cũng có các cuộc tấn công theo chiều ngược lại.

Hai bên dự kiến gặp các đặc phái viên Mỹ vào tháng tới để thảo luận về những giải pháp chấm dứt cuộc xung đột. Một số vòng đàm phán trước đây đã không thể giúp hai bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận, khi vẫn còn những bất đồng sâu sắc.