Sập công trình nhà ở kết hợp văn phòng, một người bị thương

Theo thông tin ban đầu, công trình dự án nhà ở kết hợp văn phòng thuộc nhóm C, công trình dân dụng và cấp II, do ông P.S.T. làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng. Dự án có 6 tầng và sân thượng, mái che bê tông cốt thép với chiều cao 28,5m. Dự án được Sở Xây Dựng TP Cần Thơ cấp phép vào tháng 6/2026.

Hiện trường vụ sập công trình nhà ở kết hợp văn phòng.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, dự án tiến hành thi công đổ sàn bê tông. Thời điểm xảy ra sụp đổ trời mưa to, có 3 người đang kiểm tra trên phần sàn thì bất ngờ sụp đổ, phía dưới không có người.

Cơ quan Công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 1 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị.

Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An chỉ đạo công tác xử lý vụ việc tại hiện trường.

Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác xử lý vụ việc. “Hiện trường được phong tỏa, đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh, cơ quan Công an đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Bảo thông tin.