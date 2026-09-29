Sập cổng làng, một học sinh bị đứt cánh tay

Khoảng 14h ngày 28/9, xe cẩu chạy đến ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh và ĐH94 thì va vào cổng làng bê tông cao hơn 4m ở thôn Hương Phong, xã Hương Khê, kéo công trình đổ sập.

Thời điểm trên, em Nguyễn Đức Thắng được mẹ Lê Thị Giang chở bằng xe máy qua thì bị cổng làng đè trúng, làm đứt lìa cánh tay phải. Nạn nhân sinh năm 2018, trú thôn Phú Gia- xã Hương Khê, đang học lớp 3, trường Tiểu học Hương Khê.

Hiện trường vụ tai nạn

Tài xế phải điều khiển xe cẩu nâng phần cổng đổ để lực lượng chức năng tiếp cận, đưa nạn nhân cùng phần cánh tay đứt rời tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Tại hiện trường, cổng làng gồm hai trụ bê tông lớn và phần khung ngang phía trên đổ sập, nhiều mảng gạch vỡ vụn trên mặt đường. Một xe máy bị đè hỏng nặng, nằm kẹt giữa đống đổ nát. Xe cẩu là của một doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn xã Hương Khê, theo lãnh đạo xã này, phương tiện nói trên thuộc diện không được phép lưu thông qua cổng làng.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.