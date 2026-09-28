Sập cổng chào thôn ở Hà Tĩnh, đè bị thương hai mẹ con

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 17 phút cùng ngày, anh Trần Văn Đức (33 tuổi, trú tại xã Hương Đô, Hà Tĩnh) điều khiển xe cẩu lưu thông trên tuyến đường thuộc xã Hương Khê. Khi đến khu vực cổng chào thôn Phú Phong, phần móc của xe cẩu va chạm với cổng chào.

Sau đó, lái xe xuống xe kiểm tra, hạ cẩu rồi tiếp tục điều khiển phương tiện di chuyển. Khoảng 3 phút sau, cổng chào bất ngờ đổ sập, đè trúng chị L.T.G. (38 tuổi, trú tại thôn Phú Gia, xã Hương Khê) đang chở con trai là cháu T.Đ.T. (8 tuổi) trên đường đến trường.

Hậu quả, cháu T. bị đứt lìa phần tay phải, chị G. bị thương. Cả hai được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Chiếc xe máy của chị G. bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Hương Khê đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.