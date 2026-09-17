Sắp có ứng dụng truy xuất nguồn gốc nông sản trên điện thoại

Sản phẩm có dán tem truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Ông Nguyễn Quang Tin, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng ứng dụng (App) trên điện thoại phục vụ Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, hướng tới tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tra cứu và sử dụng.

Đến nay, 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, 4 doanh nghiệp sản xuất, thương mại nông sản và 5 tỉnh, thành phố đã và đang kết nối với Hệ thống truy xuất nguồn gốc của bộ.

Hệ thống hiện ghi nhận khoảng 814.000 sản phẩm của 3.000 nông hộ, trên 200 doanh nghiệp và 24/34 tỉnh, thành phố đăng ký truy xuất nguồn gốc. Trong số này, khoảng 158.000 sản phẩm của 48 nông hộ và 20 doanh nghiệp tại 14 tỉnh, thành phố đã thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện tiêu chuẩn kết nối, mở rộng phạm vi ứng dụng và phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã để từng bước kết nối dữ liệu hiện có vào hệ thống chung của bộ.

Về hạ tầng kỹ thuật, ông Nguyễn Quang Tin cho biết, bộ đã bố trí 40 máy chủ phục vụ triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Đồng thời, hai nền tảng truy cập đã được đưa vào vận hành và đánh giá an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp đăng ký và truy xuất nguồn gốc.

Cục Chuyển đổi số đang phối hợp xây dựng để đưa vào ứng dụng các phiên bản tiếp theo, phù hợp hơn với thực tế triển khai tại các địa phương và doanh nghiệp.

Song song với việc hoàn thiện hệ thống, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12) của Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ để kết nối hạ tầng.

Bộ Công an hiện đang xây dựng Nghị định về định danh, xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; trong đó có nông sản. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chuẩn bị sẵn sàng về kỹ thuật để kết nối, triển khai ngay khi nghị định được ban hành.

Theo ông Nguyễn Quang Tin, ngày 4/9/2026, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông cáo báo chí chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương triển khai đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản và hoàn thành trong tháng 9. Đây là nhiệm vụ có yêu cầu cao trong thời gian ngắn, trong khi quá trình triển khai còn phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý; trong đó xây dựng dự thảo Thông tư về kết nối, triển khai hệ thống đối với các nhóm sản phẩm đặc thù gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và chăn nuôi. Việc hoàn thiện Thông tư cần được thực hiện đồng bộ với Nghị định về định danh, xác thực truy xuất nguồn gốc của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, bộ tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ để hoàn thiện chuẩn dữ liệu, quy trình kết nối và quy trình nghiệp vụ đối với từng nhóm sản phẩm, đặc biệt là quy trình truy xuất ngược. Các phiên bản nâng cấp tiếp theo của hệ thống sẽ được xây dựng, hoàn thiện trên cơ sở yêu cầu thực tế.

Bộ cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn các Sở Nông nghiệp và Môi trường tại các tỉnh, thành phố, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã để đẩy mạnh kết nối dữ liệu từ địa phương, cơ sở sản xuất, kinh doanh về hệ thống truy xuất nguồn gốc chung.

Việc hình thành hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa, liên thông dữ liệu sản phẩm nông nghiệp, nâng cao khả năng quản lý, kiểm soát nguồn gốc và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.