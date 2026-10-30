Sắp có thêm kei-car Trung Quốc chạy điện bán ở Nhật

Theo Car News China, liên doanh EMT của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc Chery dự kiến ra mắt kei-car thuần điện tại thị trường Nhật Bản vào năm 2027. Mẫu kei-car sẽ là cái tên đầu tiên trong dòng xe EMTA, sẽ cạnh tranh trực tiếp loạt kei-car thuần điện của Nissan, Suzuki cũng như “đồng hương” BYD Racco.

Theo các hình ảnh tiết lộ ban đầu, mẫu kei-car sở hữu thiết kế cao, vuông vức cùng dòng chữ #01 ở mép dưới cửa hậu. Các hình ảnh đăng ký bản quyền cho thấy thiết kế thương mại của xe đã phải trải qua nhiều chỉnh sửa so với phiên bản concept.

Liên doanh của Chery sẽ sớm giới thiệu một mẫu kei-car tại Nhật Bản. Ảnh: Car News China.

Tại khu vực đầu xe, cản trước nhô ra trên bản concept được thay bằng các nan lưới tản nhiệt trên và dưới kết hợp đèn sương mù đặt thấp. Cụm đèn trước và lưới tản nhiệt giờ đây nằm dưới mép nắp ca-pô, trong khi lưới tản nhiệt sơn đen thu hẹp hơn ở giữa.

So với bản concept, mẫu kei-car thương mại của Chery sở hữu 4 bánh thu vào trong, còn thân xe được kéo dài đến mức tối đa giới hạn kích thước pháp lý của dòng kei-car tại Nhật Bản.

Mẫu kei-car này sử dụng tay nắm cửa truyền thống, với tay nắm cửa sau đặt ngay tại cột B. Sự hiện diện của đường ray phía sau cho thấy mẫu xe này sẽ có cửa trượt, vốn là trang bị đặc trưng trên các dòng kei-car.

Dải đèn hậu tạo ra sự đồng bộ giữa đầu và đuôi xe. Một tấm ốp nằm giữa 2 đèn hậu và phía trên hốc đặt biển số.

Cũng trong tài liệu đăng ký bản quyền, hãng cũng tiết lộ một phiên bản mới cho mẫu kei-car, hướng đến các hoạt động ngoài trời và sở hữu ngoại hình mang dáng dấp off-road.

Tuy nhiên, chuyên trang Car News China nhận định nhiều khả năng, các nâng cấp nói trên chỉ mang tính thẩm mỹ. Lốp địa hình đường kính nhỏ và khoảng sáng gầm tăng nhẹ là những chi tiết có thể xuất hiện.

EMT hiện chưa công bố các thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu kei-car, nhưng hệ dẫn động bốn bánh có thể được trang bị kèm theo cấu hình 2 motor điện.

Một phiên bản "off-road" của chiếc kei-car cũng đã được xác nhận. Ảnh: Car News China.

EMT có trụ sở ở Singapore, là liên doanh giữa Chery, tập đoàn ôtô Jiangsu Yueda cùng với Autobacs Seven, Gotion và Anest Iwata

Trong liên doanh này, Chery đóng vai trò nhà cung cấp công nghệ, đồng thời cung cấp khung gầm xe, hệ truyền động xe điện và công nghệ hỗ trợ lái. Nhà máy Yancheng của Yueda - nơi từng xuất xưởng các dòng xe Kia và HiPhi - sẽ phụ trách sản xuất các mẫu xe mới của thương hiệu EMTA.

Gotion - đơn vị được Volkswagen hậu thuẫn - sẽ cung cấp pin cho các dòng xe điện mới, trong khi Autobacs phụ trách các kênh bán hàng tại thị trường Nhật Bản.

EMT cho biết một đội ngũ kỹ sư Nhật Bản từng làm việc tại Honda và Mazda đã chấp bút cho các bản thiết kế và xe concept của hãng. Thương hiệu này hiện có thêm 3 mẫu xe đang trong kế hoạch phát triển, bao gồm một hatchback, một SUV và một MPV.