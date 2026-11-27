Theo các nguồn tin, Honor đang phát triển một chiếc điện thoại thông minh trang bị ba camera 200MP, hứa hẹn sẽ vượt xa cả Galaxy S26 Ultra và iPhone 18 Pro Max.

Honor phát triển điện thoại với ba camera 200MP

Thông tin rò rỉ này đến từ nguồn tin quen thuộc Digital Chat Station (DCS) trên mạng xã hội Weibo. Theo đó, Honor đang chế tạo một mẫu flagship sở hữu ba camera 200MP, bao gồm camera chính, camera tele và camera góc siêu rộng.

Honor đã có 1 smartphone sở hữu 2 camera 200MP.

Camera góc siêu rộng cũng sẽ có độ phân giải 200MP, sử dụng cảm biến kích thước 1/1,5 inch. Theo DCS, cách tiếp cận táo bạo này từ Honor chắc chắn sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường điện thoại thông minh.

Magic 9 Pro Max hiện đã sở hữu hai camera 200MP

Mẫu flagship mới nhất của Honor là Magic 9 Pro Max đã chính thức ra mắt và thiết bị này được trang bị hai camera 200MP. Riêng camera góc siêu rộng trên Magic 9 Pro Max có độ phân giải 50MP với cảm biến kích thước 1/2,88 inch.

Việc trang bị tới ba camera 200MP cho thấy thiết bị sắp tới có thể là dòng flagship kế nhiệm – Magic 10.

Oppo Find X10 Pro Max.

Mặt khác, Honor hiện có nhiều dòng sản phẩm khác nhau, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc nhưng không dòng nào có thông số camera ấn tượng bằng loạt sản phẩm thuộc dòng Magic.

Nếu được tích hợp 3 camera 200MP, tổng số megapixel trên chiếc điện thoại Honor sắp ra mắt sẽ lên tới con số khổng lồ 600MP. Tuy nhiên, đây không phải là smartphone "đầu tiên trên thế giới" tích hợp 3 camera 200MP. Trước đó, Oppo Find X10 Pro Max đã sở hữu ba camera 200MP, bao gồm một camera góc siêu rộng 200MP với cảm biến kích thước 1/1,56 inch.

Thông tin rò rỉ này cho thấy công chúng đang bước sang một chương mới trong công nghệ camera trên điện thoại thông minh. Từ trước đến nay, camera góc siêu rộng thường có độ phân giải khá thấp; mãi đến vài năm gần đây, các thương hiệu Trung Quốc mới bắt đầu trang bị cảm biến 50MP cho các ống kính góc siêu rộng.

Giờ đây, camera góc siêu rộng bắt đầu ngang hàng với camera chính và camera tele về số lượng megapixel cũng như độ phân giải.

Camera góc siêu rộng 200MP mang lại những lợi ích gì?

Việc nâng độ phân giải lên hàng trăm megapixel cho camera góc siêu rộng mang lại hai lợi ích chính. Đầu tiên là khả năng cắt ảnh (crop).

Hầu hết các nhà sản xuất điện thoại đều tận dụng việc cắt ảnh từ cảm biến chính để tạo ra khả năng zoom 2x với chất lượng tương đương zoom quang học, hỗ trợ cho camera tele. Còn với camera góc siêu rộng, việc cắt ảnh có thể được sử dụng cho các bức ảnh chụp cận cảnh (macro), cho phép chụp những vật thể ở khoảng cách cực gần mà vẫn giữ nguyên độ chi tiết.

Lợi ích quan trọng thứ hai chính là khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng. Thông thường, camera góc siêu rộng thường bị suy giảm chất lượng và mất chi tiết đáng kể khi chụp thiếu sáng do cảm biến và độ phân giải thấp. Với độ phân giải 200MP, camera góc siêu rộng có thể áp dụng kỹ thuật gộp điểm ảnh (pixel binning) theo tỷ lệ 8-trong-1, giúp cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh cuối cùng.

Ảnh chụp góc siêu rộng bởi Oppo Find X10 Pro Max.

Những bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng từ chiếc Oppo Find X10 Pro Max là minh chứng thực tế cho khái niệm này.

Khi nào iPhone và Galaxy sở hữu ba camera 200MP?

Thực tế, Samsung và Apple đang tiến những bước chậm hơn trong lĩnh vực công nghệ camera nhưng cũng sẽ đạt đến mức đó.

Galaxy S26 Ultra được trang bị camera chính 200MP và camera góc siêu rộng 50MP – những thông số đã trở nên phổ biến trên các dòng điện thoại tập trung vào camera của Trung Quốc từ 2-3 năm trước. Cả Samsung và Apple rất mạnh về nhiếp ảnh điện toán (computational photography) và các thuật toán xử lý; 2 thương hiệu này hoàn toàn có thể tạo ra kết quả tương đương dù sử dụng cảm biến có độ phân giải thấp hơn.

Ảnh concept Galaxy S27 Ultra.

Dù vậy, những chiếc điện thoại sở hữu ba camera 200MP vẫn rất đáng mong đợi. Giới chuyên gia đang rất nóng lòng trải nghiệm chiếc điện thoại bí ẩn từ Honor và chờ xem chúng có thể góp mặt trong danh sách những chiếc điện thoại chụp ảnh xuất sắc nhất hiện nay hay không.