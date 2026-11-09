Sắp có khu trưng bày riêng cho hàng Việt tại Malaysia

Khu trưng bày sản phẩm tại Văn phòng Thương vụ. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cũng như đưa hàng hóa Việt tiếp cận rộng rãi hơn thị trường Malaysia, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp triển khai, hoàn thiện Khu trưng bày sản phẩm mẫu của Việt Nam tại Văn phòng Thương vụ.

Dự kiến khu trưng bày hàng mẫu sẽ hoàn thiện vào đầu tháng 12/2026.

“Dù còn khiêm tốn do hạn chế về không gian và nguồn lực, Thương vụ hy vọng khu trưng bày hàng mẫu sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp,” ông Phùng Văn Thành, Tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại Malaysia chia sẻ với Mekong ASEAN.

Thông tin thêm về kế hoạch thời gian tới, ông Thành cho biết, từ năm 2027, Thương vụ dự kiến định kỳ hàng tháng sẽ tổ chức chương trình “MiniConference - Coffee Talk – B2B Matching”. Trong đó, không gian trưng bày sản phẩm Việt Nam chất lượng cao sẽ là điểm nhấn để quảng bá và thu hút các đối tác tiềm năng.

Bên cạnh đó, khu vực dùng thử được bố trí liền kề nhằm giúp khách mời trải nghiệm trực tiếp, đánh giá chính xác chất lượng và hương vị sản phẩm. Văn phòng Thương vụ cũng sắp xếp không gian riêng để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi thông tin và kết nối giao thương trực tiếp.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, các doanh nghiệp quan tâm có thể gửi sản phẩm để nhận hỗ trợ quảng bá và kết nối với đối tác tiềm năng. Hoạt động trưng bày này được thực hiện hoàn toàn miễn phí, áp dụng cho mọi doanh nghiệp có sản phẩm phù hợp với không gian, điều kiện cơ sở vật chất và mục tiêu xúc tiến thương mại.