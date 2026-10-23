Sắp có kết luận kiểm tra khu đất Bưu điện Khánh Hòa tại số 12 Trần Quý Cáp

Trao đổi với Báo Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Trọng Bảo - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, đoàn đã tiến hành làm việc với Bưu điện tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Nguyễn Trọng Bảo, quá trình làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung theo Quyết định về việc kiểm tra chấp hành quy định pháp luật về đất đai của Bưu điện tỉnh Khánh Hòa tại khu đất số 12 Trần Quý Cáp, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. “Hiện đoàn kiểm tra đang tiến hành lập dự thảo kết luận kiểm tra để đưa ra kết luận chính thức”, ông Nguyễn Trọng Bảo cho biết.

Đoàn kiểm tra đang lập dự thảo kết luận kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai của Bưu điện tỉnh Khánh Hòa tại khu đất số 12 Trần Quý Cáp, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, ngày 2/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1649/QĐ-SNNMT về kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai của Bưu điện tỉnh Khánh Hòa tại khu đất số 12 Trần Quý Cáp, phường Nha Trang.

Đáng chú ý, một trong những căn cứ để Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định kiểm tra là thông tin Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh ngày 28/9 về việc đề nghị kiểm tra, xử lý đất công doanh nghiệp sử dụng sai mục đích.

Theo quyết định, đối tượng được kiểm tra là Bưu điện tỉnh Khánh Hòa, có trụ sở chính tại số 2 Trần Phú, phường Nha Trang. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc sử dụng diện tích 137,33 m² đất tại số 12 Trần Quý Cáp.

Để thực hiện việc kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thành lập đoàn kiểm tra gồm 5 thành viên. Đoàn có trách nhiệm kiểm tra các nội dung được xác định tại quyết định và báo cáo kết quả theo quy định.

Bưu điện tỉnh Khánh Hòa được yêu cầu phối hợp, tạo điều kiện để đoàn thực hiện nhiệm vụ; cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những vấn đề liên quan, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, kịp thời của tài liệu cung cấp.

Trước khi Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết định kiểm tra, ngày 28/9, Báo Bảo vệ pháp luật đăng bài “Khánh Hòa đề nghị kiểm tra, xử lý đất công doanh nghiệp sử dụng sai mục đích”, phản ánh những vấn đề liên quan việc quản lý, sử dụng một số khu đất.

Căn cứ thông tin phản ánh trên Báo Bảo vệ pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa ra quyết định kiểm tra khu đất số 12 Trần Quý Cáp.

Trong đó, Báo Bảo vệ pháp luật thông tin khu đất có diện tích 137,33 m² tại số 12 Trần Quý Cáp được Bưu điện tỉnh Khánh Hòa thuê làm bưu cục. Thời hạn thuê khu đất này đã hết ngày 31/12/2024.

Từ nội dung phản ánh của Báo, cơ quan chuyên môn đã đưa khu đất vào diện kiểm tra nhằm làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Kết quả kiểm tra là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Việc đoàn kiểm tra đã hoàn tất quá trình làm việc trực tiếp với Bưu điện tỉnh Khánh Hòa và đang xây dựng dự thảo kết luận cho thấy quá trình kiểm tra đang bước sang giai đoạn tổng hợp, đánh giá các tài liệu, nội dung đã được kiểm tra.