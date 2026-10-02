Sắp có Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay

Theo dự thảo, Hội đồng được thành lập nhằm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện điều tra nguyên nhân các sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Nghị định số 221/2026/NĐ-CP và Phụ ước 13 của Công ước về Hàng không

Việc điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay được thực hiện theo quy định pháp luật và Phụ ước 13 của Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế (ảnh minh họa).

Hội đồng điều tra gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách lĩnh vực hàng không.

Phó chủ tịch thường trực là Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông. Phó chủ tịch phụ trách công tác điều tra là lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm trong các lĩnh vực an toàn hàng không, khai thác tàu bay, điều hành bay, kỹ thuật hàng không; đồng thời được huấn luyện, đào tạo về điều tra an toàn sự cố, tai nạn hàng không dân dụng theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Phó chủ tịch phụ trách công tác điều tra đồng thời là Người phụ trách điều tra (IIG) của Hội đồng.

Các Ủy viên là những chuyên gia điều tra có chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 221/2026/NĐ-CP.

Theo dự thảo, Vụ Vận tải và An toàn giao thông là Cơ quan thường trực của Hội đồng điều tra.

Hội đồng điều tra có trách nhiệm bảo đảm tính sẵn sàng và tổ chức thực hiện điều tra các sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay thuộc trách nhiệm của Việt Nam theo quy định pháp luật và Phụ ước 13 của Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế.

Đối với từng sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay, Hội đồng quyết định thành lập Tổ điều tra; tổ chức các hoạt động điều tra, xác định nguyên nhân và các yếu tố đóng góp; ban hành hoặc kiến nghị ban hành khuyến cáo an toàn; lập, xem xét và công bố báo cáo, kết luận điều tra theo thẩm quyền.

Hội đồng cũng thực hiện trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay; quyết định hoặc đề xuất việc ủy thác điều tra; phối hợp với ICAO, các quốc gia, tổ chức và cơ quan điều tra nước ngoài theo quy định.

Bên cạnh đó, Hội đồng có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các kết luận, khuyến cáo an toàn và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo quy định Chủ tịch Hội đồng điều tra ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng.

Quy chế sẽ quy định cụ thể chế độ làm việc; trách nhiệm của các Phó Chủ tịch, Ủy viên, Người phụ trách điều tra, chuyên gia điều tra và Tổ điều tra; cơ chế hoạt động của Cơ quan thường trực.

Đồng thời, quy chế quy định trình tự tổ chức điều tra; chế độ thông tin, báo cáo, quản lý hồ sơ; cơ chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan và những nội dung cần thiết khác nhằm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.