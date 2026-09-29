Sập bẫy 'thiên thạch triệu USD': Bắt 5 đối tượng dùng đá cuội lừa đảo

Chiều 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết sau thời gian xác lập chuyên án, đơn vị đã phối hợp Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nhóm đối tượng dùng đá cuội giả làm “đá thiên thạch có giá trị hàng triệu USD” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 bị can: Lê Hoàng Giang giữ vai trò cầm đầu, cùng Nguyễn Việt Thanh, Nguyễn Thanh Dũng, Ka Dẻh và Xa Thị Mỹ Tiên bị bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Hoàng Giang (SN 1974) giữ vai trò cầm đầu, cùng Nguyễn Việt Thanh (SN 1978), Nguyễn Thanh Dũng (SN 1980; hiện cùng ngụ tại TP Cần Thơ), Ka Dẻh (SN 1992; hiện ngụ tại tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (SN 1977; hiện ngụ tại tỉnh An Giang) phân vai làm chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân.

Nhóm này giới thiệu đá cuội là “đá thiên thạch” có giá trị lớn nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tang vật đá cuội giả làm “đá thiên thạch”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng nêu trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân thận trọng trước lời mời mua bán, đầu tư vào những vật được giới thiệu có giá trị đặc biệt cao nhưng không có căn cứ kiểm chứng.

Ai đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.