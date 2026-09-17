Sập bẫy lời hứa 'bao trúng' 100% suất mua nhà ở xã hội, nhiều người mất trắng tiền cọc

​Theo tài liệu điều tra, lợi dụng sức nóng của thị trường bất động sản và nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá tốt của người dân, từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026, Phạm Thị Mai (SN 1974) và Phan Thùy Linh (SN 1983) cùng trú tại xã Thiên Lộc đã cấu kết thiết lập một kịch bản lừa đảo vô cùng tinh vi.

Hai đối tượng liên quan vụ án - Ảnh: Công an TP Hà Nội.

​Cụ thể, Phạm Thị Mai trực tiếp đóng vai trò tung tin đồn, rao bản thân có mối quan hệ đặc biệt. Đối tượng đưa ra thông tin gian dối, cam kết với khách hàng rằng mình "chắc chắn mua được" (bao trúng 100%) các căn hộ mơ ước tại dự án CT3 Kim Chung.

Để củng cố thêm niềm tin cho các nạn nhân, Phan Thùy Linh đóng vai trò móc nối, tạo vỏ bọc là người đứng ra liên hệ trực tiếp với bộ phận kinh doanh để làm thủ tục đặt cọc mua căn hộ rồi bán lại kiếm lời.

​Tin tưởng vào kịch bản hoàn hảo cùng vỏ bọc "cò" dự án uy tín mà Mai và Linh dựng lên, nhiều khách hàng đã không ngần ngại xuống tiền, giao cho hai đối tượng các khoản tiền đặt cọc lớn với hy vọng sớm có được chốn an cư cho gia đình.

​Tuy nhiên, quá trình vào cuộc điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, cả Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào với chủ đầu tư dự án CT3 Kim Chung. Các đối tượng cũng không hề tiến hành bất cứ giao dịch, thủ tục đặt cọc hay mua bán nào tại dự án này như đã cam kết.

​Toàn bộ số tiền huy động được từ các nạn nhân dưới danh nghĩa "tiền cọc giữ chỗ" đã bị Mai và Linh thẳng tay chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và phục vụ các mục đích riêng.

​Hiện tại, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên đới theo đúng quy định của pháp luật.