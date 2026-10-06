Sập bẫy 'cò' đất: Giao sổ đỏ nhờ lên thổ cư, chủ nhà bị đem bán luôn tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2020, thông qua người quen giới thiệu, bà B.T.H. liên hệ với Đỗ Minh nhờ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Sau khi thỏa thuận, bà H. giao cho Minh các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến 5 thửa đất của mình tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Đối tượng Đỗ Minh - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Trong quá trình thực hiện, Minh làm thủ tục nhập các thửa đất thành thửa đất số 123, tờ bản đồ số 57, diện tích 2.210m², sau đó tiếp tục tách thành 3 thửa đất số 124, 125 và 126. Sau đó, Minh cho bà H. biết không có tiền nộp thuế để tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nên đề nghị bà H. chuyển nhượng thửa đất số 124 cho Minh để bán lấy tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính và được bà H. đồng ý.

Minh thỏa thuận bán thửa đất số 124 cho bà T. (trú tại phường Hội An) với số tiền 1,65 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Minh không sử dụng số tiền này để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo thỏa thuận với bà H. mà sử dụng để trả các khoản nợ cá nhân.

Bà H. còn phát hiện Minh tiếp tục rao bán phần diện tích đất còn lại nên yêu cầu giải quyết quyền lợi nhưng Minh không thực hiện. Đến nay, Minh được xác định không có khả năng hoàn trả số tiền đã sử dụng.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.