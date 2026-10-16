Sập bẫy 'chạy việc', nhiều người mất tiền tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2020 tại phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Lê Thị Minh Hải (SN: 1977, nơi thường trú: TDP Phương Vỹ, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự và đối tượng có liên quan là Đoàn Văn Thiện (SN: 1982, nơi thường trú: TDP Nghĩa An, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Lê Thị Minh Hải và Đoàn Văn Thiện

Quá trình điều tra vụ án, xác định Hải đưa ra thông tin gian dối, nhận tiền của nhiều người để xin vào công tác trong lực lượng quân đội, sau khi nhận tiền Hải chuyển một phần tiền cho Thiện, qua đó thu lợi bất chính số tiền 1.375.000.000 đồng, hiện Thiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an TP Hà Nội đang truy tìm các bị hại trong vụ án lừa đảo trên; đồng thời truy tìm đối tượng Đoàn Văn Thiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đề nghị Thiện sớm trình diện để được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan điều tra thông báo ai là bị hại đã bị Lê Thị Minh Hải và Đoàn Văn Thiện chiếm đoạt tài sản hoặc biết thông tin về nơi cư trú của Đoàn Văn Thiện, đề nghị đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để trình báo, liên hệ với Điều tra viên thụ lý: đồng chí Đoàn Quyết Thắng, SĐT: 0986955195.