Sập bẫy 'bắt cóc online', nam sinh mất hơn 90 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Cảnh sát tìm thấy nam sinh tại khách sạn. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4/10, Công an phường Linh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM lập hồ sơ, điều tra vụ việc có dấu hiệu "bắt cóc online", trong đó một sinh viên bị nhóm đối tượng giả danh công an đe dọa, lừa chuyển hơn 90 triệu đồng.

Trước đó, tối 2/10, tiếp nhận tin báo từ gia đình, lực lượng công an xác định V.H.N. (SN 2007, quê Ninh Bình, sinh viên năm 2 một trường đại học tại TPHCM) đang ở một mình tại khách sạn trên đường số 6, phường Linh Xuân nên đến đưa nam sinh về trụ sở làm việc.

N. cho biết nhận cuộc gọi của một người tự xưng là Công an TP Hà Nội, thông báo nam sinh có liên quan đến một đường dây rửa tiền và yêu cầu làm việc qua ứng dụng Zoom. Đối tượng yêu cầu N. chuyển tiền để "chứng minh thu nhập".

Tin nhắn nam sinh gửi cho gia đình, thông báo được cấp suất du học. Ảnh Công an cung cấp

Lo sợ, N. cầm cố xe máy, máy tính và vay tiền qua ứng dụng, huy động được khoảng 95 triệu đồng. Sau đó, nam sinh chuyển hơn 90 triệu đồng vào 2 tài khoản do các đối tượng chỉ định.

Chưa dừng lại, nhóm lừa đảo yêu cầu N. thuê phòng khách sạn, tự nhốt mình bên trong và không liên lạc với bất kỳ ai. Tại đây, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn nam sinh gọi điện cho gia đình, dựng chuyện được nhận suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu gia đình chuyển 800 triệu đồng để "chứng minh tài chính".

Nhận thấy những yêu cầu bất thường, gia đình N. trình báo cơ quan công an. Lực lượng chức năng sau đó kịp thời can thiệp, đưa nam sinh ra ngoài và ngăn chặn vụ lừa đảo.

Công an khuyến cáo các cơ quan tố tụng không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội hoặc ứng dụng trực tuyến; không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để "chứng minh tài chính".

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không chuyển tiền và nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.