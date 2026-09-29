'Sao vuông' góp sức xây dựng chính quyền số

Không chỉ hỗ trợ về kỹ thuật, thái độ gần gũi, tận tình của các chiến sĩ còn giúp người dân giảm bớt tâm lý e ngại, lo thao tác sai hoặc làm chậm quá trình giải quyết hồ sơ. Qua mỗi lần được hướng dẫn, người dân từng bước làm quen với các tiện ích số, nâng cao kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Yến Nhi, dân quân thường trực Ban CHQS phường Hiệp Bình chia sẻ: “Thời gian đầu, chúng tôi khá bỡ ngỡ khi tiếp cận nhiều loại thủ tục hành chính. Nhờ chủ động học tập, nghiên cứu và được cán bộ trung tâm tận tình hướng dẫn, chúng tôi từng bước nắm vững quy trình, nâng cao kỹ năng hỗ trợ người dân. Mỗi khi giúp người dân hoàn thành thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của người chiến sĩ dân quân trong thời đại số”.

Chiến sĩ dân quân thường trực phường Hiệp Bình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Thực tế cho thấy, số hóa thủ tục hành chính mang lại nhiều tiện ích, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại. Tuy nhiên, việc thao tác trên môi trường điện tử vẫn là trở ngại đối với một bộ phận người dân, nhất là với người cao tuổi. Không ít người còn lúng túng khi đăng ký tài khoản dịch vụ công, quét mã QR, chụp và tải giấy tờ, kê khai thông tin theo biểu mẫu điện tử hoặc tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ. Thấu hiểu những khó khăn ấy, các chiến sĩ dân quân luôn kiên trì, nhẹ nhàng hướng dẫn từng thao tác. Tùy từng trường hợp, các chiến sĩ hỗ trợ người dân tạo tài khoản, kê khai thông tin, kiểm tra thành phần hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tiến độ giải quyết...

Theo đó, căn cứ tình hình nhiệm vụ và được sự nhất trí của lãnh đạo các cấp, Ban CHQS phường Hiệp Bình đã cử 5 chiến sĩ dân quân thường trực hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Các chiến sĩ được lựa chọn đều có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ được nghiên cứu quy trình, nội dung công việc, nắm vững cách tiếp nhận, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ trực tuyến. Sự hỗ trợ này đã góp phần chia sẻ khối lượng công việc với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Đánh giá hiệu quả phối hợp, ông Trần Quốc Hưng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Bình cho biết: “Sự phối hợp giữa Trung tâm và lực lượng quân sự phường trong một năm qua đã góp phần lan tỏa thông điệp: Cải cách hành chính, chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước mà còn là trách nhiệm chung, hướng tới phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đến nay, lực lượng dân quân đã hỗ trợ người dân thực hiện gần 37.000 lượt hồ sơ trực tuyến. Đây là sự phối hợp rất ý nghĩa, góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ quân-dân, giữa chính quyền với nhân dân”.