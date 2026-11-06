'Sao vuông' Đắk Lắk tự tin bước vào tuyến bắn

Là những tổ đội trưởng, buôn đội trưởng dày dạn kinh nghiệm của phường Ea Kao, các đồng chí: Đỗ Đăng Sỹ, Y Bôn Niê, Y Hiền Mlô, Nông Văn Tâm, Nông Văn Tá, Y Thuyn Bkrông được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ kiểm tra bắn đợt đầu tiên súng tiểu liên AR15, qua đó góp phần cổ vũ, động viên, tiếp thêm tinh thần, động lực cho các chiến sĩ dân quân thường trực, cơ động, tại chỗ năm thứ nhất, năm thứ hai. Từ khoảng cách 100m, khi bia số 4 vừa xuất hiện, các “sao vuông” nhanh chóng giương súng khóa mục tiêu, siết tay cò, tạo nên những tiếng nổ giòn đanh. Hết bia số 4 đến bia số 7, bia số 8, những động tác đứng, nằm, quỳ bắn đều được các chiến sĩ thực hiện rất thuần thục, tự tin, dứt khoát.

Chỉ huy đơn vị quán triệt, phổ biến kế hoạch kiểm tra bắn cho các lực lượng.

Chiến sĩ dân quân Ban CHQS phường Thành Nhất nhận đạn, sẵn sàng bước vào tuyến bắn.

Bình tĩnh, tự tin thực hiện các động tác trên bệ bắn.

Nghe báo bia đạt kết quả cao, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ea Kao phát loa thông báo và chúc mừng kết quả bắn của đợt 1, rồi nhanh chóng cơ động từ tầng 2 đài quan sát xuống bục vinh quang tặng hoa bắn giỏi cho 3 xạ thủ của buôn Cư Mblim, Tơng Jú, Mduck. Quay sang các chiến sĩ đạt điểm khá, anh Tùng động viên: “Tôi hơi tiếc cho trường hợp của Tâm với Tá, vì chỉ thiếu đúng một điểm nữa là đạt giỏi. Còn Bôn thì thiếu tới 4 điểm, nên chỉ khá cứng thôi. Chúc các đồng chí trong mùa bắn lần sau sẽ giành hoa bắn giỏi”.

Nữ dân quân phường Buôn Ma Thuột bản lĩnh, tự tin trên tuyến bắn.

Chiến sĩ dân quân phường Thành Nhất bàn giao súng cho đồng đội sau khi kết thúc phần kiểm tra.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ea Kao tặng hoa bắn giỏi cho các xạ thủ.

Theo Trung tá Phạm Đăng Việt, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thành Nhất, tuy cùng một bài bắn, song trong đợt kiểm tra lần này, đối tượng dân quân thường trực bắn súng tiểu liên AK, còn dân quân cơ động và tại chỗ bắn súng tiểu liên AR15. Trước ngày kiểm tra, ngoài việc làm tốt công tác quán triệt, giao nhiệm vụ, tổ chức huấn luyện bổ sung để các lực lượng làm quen với thao trường, điều kiện bài bắn, đơn vị còn tổ chức phát động thi đua để khích lệ, động viên tinh thần cho các “sao vuông”. Trong lực lượng tham gia bắn, có nhiều chiến sĩ là dân quân năm nhất, nhưng đã thể hiện rõ trình độ, bản lĩnh, tài thiện xạ khi xuất sắc giành hoa bắn giỏi. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy chất lượng huấn luyện khá đồng đều của các phường trên địa bàn.

Hết đợt nọ đến đợt kia, hết phường này sang phường khác, từ súng tiểu liên AK đến súng AR15, mỗi lần thông báo kết quả, tỷ lệ “sao vuông” đạt điểm khá, điểm giỏi chiếm tỷ lệ cao, khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy rất vui. Trở về vị trí nghỉ ngơi sau khi hoàn thành bài bắn, chị Nguyễn Ngọc Hương Trà, chiến sĩ dân quân tại chỗ phường Thành Nhất, tự hào chia sẻ: “Tôi là sinh viên, tham gia lực lượng dân quân từ năm 2025. Đây là lần thứ hai tôi tham gia bắn đạn thật súng tiểu liên AR15. Năm ngoái, vì khá hồi hộp, căng thẳng, nên tôi chỉ vừa đủ điểm giỏi. Còn năm nay, kết quả đã khá hơn trước rất nhiều. Hy vọng sau mỗi mùa huấn luyện, tôi lại có thêm một bông hoa bắn giỏi để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Ngày mai đi học, tôi lại có cái để khoe với thầy cô và các bạn rồi”.

Nữ "sao vuông" tự tin ngắm bắn.

Nụ cười rạng rỡ của các nữ xạ thủ sau khi hoàn thành bài bắn với kết quả cao.

Chia sẻ về thành tích bắn của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ea Kao, cho biết: “Xác định kết quả kiểm tra là thước đo trình độ, khả năng huấn luyện của đơn vị và đội ngũ cán bộ các cấp cũng như trình độ, bản lĩnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị của các chiến sĩ; thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; tích cực đầu tư xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập, chuẩn bị mô hình, học cụ, bia bảng, vật chất. Quá trình huấn luyện, luyện tập, cán bộ đơn vị thường xuyên bám nắm, kiểm tra, đánh giá đúng trình độ, khả năng của từng chiến sĩ; từ đó có biện pháp kèm cặp, giúp đỡ để các đồng chí dân quân trẻ, ít kinh nghiệm từng bước tiến bộ, trưởng thành”.