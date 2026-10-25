Sao Việt xem BIGBANG: Người học hỏi, người vỡ oà khi hát hit cùng thần tượng

Tối 24/10, concert đầu tiên của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, không chỉ thu hút đông đảo người hâm mộ mà còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt. Trên mạng xã hội, những hình ảnh check-in cùng chia sẻ của các nghệ sĩ cho thấy sự háo hức khi được trực tiếp theo dõi G-Dragon, Taeyang và Daesung biểu diễn tại Việt Nam.

Ca sĩ Tùng Dương gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh có mặt tại sân vận động Mỹ Đình. Nam ca sĩ cho biết anh đến xem BIGBANG với mục đích học hỏi kinh nghiệm biểu diễn trước đám đông.

Ca sĩ Tùng Dương đến xem BIGBANG với mục đích học hỏi kinh nghiệm biểu diễn.

“Đi xem BIGBANG, tranh thủ học hỏi các cao thủ cách khuấy động sân vận động. Để 2 tháng nữa đỡ bỡ ngỡ khi đến lượt mình ‘lên thớt’ ở sân Mỹ Đình!”, Tùng Dương viết.

Chia sẻ của nam ca sĩ nhận được sự chú ý bởi khoảng hai tháng nữa, anh cũng dự kiến tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát tại sân vận động này. Việc trực tiếp theo dõi một nhóm nhạc có kinh nghiệm biểu diễn trên những sân khấu lớn như BIGBANG trở thành dịp để Tùng Dương quan sát cách nghệ sĩ kết nối với khán giả và duy trì năng lượng trong suốt chương trình.

Trong khi đó, rapper OSAD thể hiện sự phấn khích khi được trực tiếp hòa giọng cùng thần tượng. Nam rapper chia sẻ: “Cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc này. Đứng hát Haru Haru, Bang Bang Bang quá đã”.

Rapper Osad chia sẻ hình ảnh đi xem concert BIGBANG.

Hai ca khúc Haru Haru và Bang Bang Bang đều là những bản hit gắn liền với tên tuổi BIGBANG. Với nhiều người hâm mộ, việc được nghe những giai điệu quen thuộc vang lên trực tiếp trên sân khấu Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi mang đến trải nghiệm đặc biệt. Chia sẻ của OSAD cũng cho thấy sức hút của nhóm nhạc Hàn Quốc đối với chính những nghệ sĩ đang hoạt động trong thị trường âm nhạc Việt.

Hoàng Thùy Linh cũng có mặt tại concert và khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh đội băng đô hình vương miện có chữ “GD” trên Instagram. Đây là cách viết tắt tên G-Dragon, trưởng nhóm BIGBANG. Chi tiết nhỏ cho thấy sự yêu mến của nữ ca sĩ dành cho nam rapper Hàn Quốc.

Ca sĩ Juky San chuẩn bị lightstick hoa cúc khuyết cánh để cổ vũ thần tượng. Cô hài hước ví chuyến đi xem concert lần này là “đi đón người thân bên Hàn về”.

Rapper Mason Nguyễn cũng có mặt tại Mỹ Đình từ sớm. Là người hâm mộ Daesung, anh chuẩn bị lightstick để cổ vũ thành viên BIGBANG. Hình ảnh nam rapper hào hứng theo dõi thần tượng tạo thêm một khoảnh khắc thú vị bên lề đêm diễn.

Đàm Thu Trang và stylist Pông Chuẩn.

Bên cạnh đó, Đàm Thu Trang và stylist Pông Chuẩn cùng đến Hà Nội xem nhóm nhạc Hàn Quốc. Cả hai lựa chọn trang phục cá tính, mang hơi hướng phong cách thời trang của G-Dragon, đồng thời chuẩn bị phụ kiện cổ vũ cho concert.

Vợ chồng anh tài It’s Charles và Kim Chi Sun cũng góp mặt tại sân vận động Mỹ Đình. Trước đêm diễn, It’s Charles từng giao lưu với người hâm mộ qua livestream, thể hiện tình yêu dành cho âm nhạc BIGBANG bằng những ca khúc quen thuộc.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng chồng cũng có mặt tại concert. Người đẹp chia sẻ hình ảnh check-in với dòng trạng thái hài hước: “Chính thức có mặt và xác nhận không tham gia biểu diễn concert BIGBANG tại Hà Nội vì không biết hát tiếng Hàn”.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng.

Sự xuất hiện của dàn sao Việt tại Mỹ Đình cho thấy sức hút của BIGBANG không chỉ giới hạn trong cộng đồng người hâm mộ K-pop. Những ca khúc như Haru Haru, Fantastic Baby hay Bang Bang Bang đã gắn bó với nhiều khán giả trong suốt quá trình trưởng thành, tạo nên sự kết nối giữa âm nhạc của nhóm và ký ức cá nhân.

Đêm diễn tối 24/10 nằm trong chuyến lưu diễn thế giới BIGBANG 2026-2027 World Tour (XX: COSMOS), nhân dịp nhóm kỷ niệm 20 năm ra mắt. G-Dragon, Taeyang và Daesung lần lượt mang đến các tiết mục cá nhân cùng những bản hit quen thuộc. Đêm diễn thứ 2 của nhóm sẽ diễn ra vào tối 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình.