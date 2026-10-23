Sao Việt thắng giải cao nhất tại Ai Là Triệu Phú là ai, cuộc sống hiện tại ra sao?

Tóm tắt bài viết: Cột mốc đáng nhớ: Xuất hiện trong số phát sóng ngày 13/7/2021, Việt Anh xuất sắc vượt qua câu hỏi số 13, dừng chân ở câu 14 để bảo toàn mức thưởng 60 triệu đồng.

Sự nghiệp rực rỡ: Xuất thân từ chuyên ngành Kinh tế, nam diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình "giờ vàng" đình đám như Chạy Án, Người Phán Xử, Sinh Tử..., nhận danh hiệu NSƯT vào năm 2024.

Cuộc sống hiện tại: Ở tuổi trung niên, Việt Anh năng động thử sức kinh doanh ẩm thực và vừa bước vào chương mới hạnh phúc bên diễn viên Quỳnh Nga.

Chương trình Ai Là Triệu Phú là sân chơi thử tài trí tuệ nổi tiếng, thu hút lượt đăng ký tham gia khủng từ khán giả. Thế nhưng trong nhiều số, sự xuất hiện của những nhân vật nổi tiếng như nghệ sĩ cũng thu hút sự quan tâm lớn không kém. Trong lịch sử phát sóng của chương trình và tính đến hiện tại, nam diễn viên Việt Anh chính là nghệ sĩ Việt nắm giữ kỷ lục thành tích cao nhất tại sân chơi này.

Diễn viên Việt Anh tại chương trình Ai Là Triệu Phú.

Trong tập phát sóng ngày 13/7/2021, Việt Anh đã mang đến cho khán giả phần thi ấn tượng, chứng minh anh không chỉ tài năng trên màn ảnh mà còn sở hữu nền tảng kiến thức xã hội sâu rộng. Nam diễn viên liên tục vượt qua các mốc câu hỏi quan trọng để tiến sâu vào những vòng đấu cuối cùng. Thử thách kịch tính nhất đến ở câu hỏi số 13 có giá trị tiền thưởng lên tới 60 triệu đồng. Nhờ việc sử dụng các quyền trợ giúp hợp lý, Việt Anh đã đưa ra đáp án chính xác và quyết định dừng cuộc chơi ở câu hỏi số 14 để bảo toàn tiền thưởng.

Quyết định này đã giúp Việt Anh thiết lập kỷ lục tiền thưởng cao nhất từ trước đến nay đối với một nghệ sĩ tham gia Ai Là Triệu Phú. Sau đó, anh quyết định quyên góp toàn bộ số tiền thưởng này vào Quỹ vắc-xin phòng COVID-19.

Việt Anh dừng cuộc chơi tại câu hỏi số 14, giành được phần thưởng 60 triệu đồng.

Đối với khán giả yêu thích truyền hình, Việt Anh là cái tên vô cùng quen thuộc. Nhìn vào gia tài phim ảnh đồ sộ cùng danh tiếng hiện tại, ít ai biết rằng anh xuất thân là một diễn viên "tay ngang", từng tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Duyên nợ với nghệ thuật bắt đầu khi anh đăng ký tham gia khóa đào tạo diễn viên truyền hình đầu tiên do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) tổ chức vào năm 2003. Tại đây, anh may mắn được cố NSND Hoàng Dũng trực tiếp dìu dắt, mở ra hành trình hơn 20 năm gắn bó trọn vẹn với màn ảnh nhỏ.

Ngay từ những vai diễn đầu đời, Việt Anh đã khẳng định được thực lực diễn xuất vượt trội. Năm 2006, với vai diễn thiếu gia ăn chơi Cao Thanh Lâm trong Chạy Án, anh đã thể hiện xuất sắc đến mức tạo nên thương hiệu riêng cho mình ở các dạng vai phản diện tâm lý phức tạp.

Tiếp đà thành công, nam diễn viên tham gia hàng loạt phim truyền hình chất lượng như Gió Nghịch Mùa, Khi Đàn Chim Trở Về, Sinh Tử, Hồ Sơ Cá Sấu, Hướng Dương Ngược Nắng, Hành Trình Công Lý hay Cuộc Chiến Không Giới Tuyến. Đặc biệt, vai diễn Phan Hải trong Người Phán Xử đã trở thành cột mốc sáng giá trong sự nghiệp của anh.

Việt Anh đóng nhiều phim đặc sắc, sở hữu bức ảnh meme "đốt ổ cứng" nổi tiếng.

Việt Anh gặt hái được nhiều giải thưởng như Mai Vàng năm 2008, Cánh Diều Vàng năm 2015 cùng các kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Vào năm 2024, nam diễn viên đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT). Trong thời gian qua, nam diễn viên còn gây chú ý khi thử sức kinh doanh ẩm thực, cũng như trở thành tâm điểm chú ý khi công khai mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Quỳnh Nga.

Việt Anh hiện tại.