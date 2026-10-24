Sao Việt quẩy concert BIGBANG: OSAD mải 'tác nghiệp', Mason Nguyễn 'đu' Daesung

Tối 24/10, đêm concert đầu tiên của BIGBANG tại Việt Nam chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn BIGBANG 2026 - 2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Đây là lần đầu tiên mà nhóm nhạc đình đám của Gen 2 K-Pop tổ chức concert chính thức tại Việt Nam.

Với sức chứa lên đến hơn 80.000 khán giả cho hai đêm diễn, sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm nồng nhiệt của cộng đồng V.I.P (tên fandom của BIGBANG) tại Việt Nam, mà ngay cả các sao Việt cũng không ngoại lệ. BIGBANG xứng danh là "idol của các idol" khi quy tụ hàng loạt nghệ sĩ Việt nô nức có mặt tại sân Mỹ Đình từ rất sớm.

Hoàng Thùy Linh đến gặp "ngoại lệ" trong danh sách follow là G-Dragon.

Trong broadcast (kênh thông báo) trên Instagram cá nhân, Hoàng Thùy Linh khiến fan thích thú khi chia sẻ hình ảnh cô đội băng đô hình vương miện có chữ GD (G-Dragon) trong khi đang trên đường đến concert. Trưởng nhóm BIGBANG cũng là nam nghệ sĩ duy nhất mà giọng ca Thầy Dùi theo dõi trên Instagram, cho thấy sự yêu mến đặc biệt của cô dành cho "anh Long".

"Kíp nổ mạnh nhất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026" (biệt danh fan thường gọi Anh Tài OSAD) đã có mặt tại concert BIGBANG (Vụ nổ lớn) từ rất sớm.

Một người hâm mộ nhiệt thành khác của G-Dragon là OSAD cũng đã có mặt từ rất sớm để check-in bên ngoài sân vận động cũng như màn hình LED. Người hâm mộ còn đùa rằng "phóng viên của OMAITV" đã đến tận concert BIGBANG mà vẫn luôn trong dáng vẻ bận rộn, liên tục nghe điện thoại và giao lưu, chụp ảnh với fan.

Mason Nguyễn là fanboy của Daesung.

Mason Nguyễn xác nhận bản thân là "fanboy cứng" của Daesung khi không chỉ có mặt tại concert từ sớm mà còn "đập hộp" lightstick mới toanh ngay trong sân vận động. Đáng chú ý, lúc check-in, anh lộng lẫy váy áo bao nhiêu, vào sân không bao lâu thì nam rapper phải cởi vội áo khoác vì "sức nóng" của BIGBANG khiến fan cười ngất.

It's Charles. cùng vợ Kim Chi Sun khiến netizen không khỏi thích thú khi bật hẳn livestream để đưa người hâm mộ theo chân mình đến concert BIGBANG. Trong livestream giao lưu vào tối hôm trước, It's Charles. cũng liên tục chiêu đãi người xem loạt ca khúc đình đám của BIGBANG bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Việt.

Sau concert Übermensch của G-Dragon vào tháng 11 năm ngoái, bộ đôi Đàm Thu Trang - Pông Chuẩn tiếp tục "đổ bộ" concert BIGBANG.

BIGBANG sẽ tổ chức hai đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình trong hai ngày 24 và 25/10/2026. Sau hai đêm diễn này, trạm dừng chân tiếp theo cho world tour của BIGBANG dự kiến sẽ là Sydney (Australia) vào ngày 31/10.