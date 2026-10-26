Sao Việt lên đồ cực chất xem concert BIGBANG, chịu chơi nhất là Đàm Thu Trang - Pông Chuẩn
Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi của V-Biz như ca sĩ Tùng Dương, Đức Phúc, Erik, Hoa hậu Tiểu Vy, Đàm Thu Trang, Pông Chuẩn... đã đồng loạt xuất hiện tại concert BIGBANG để sống lại ký ức thanh xuân.
Hai đêm concert ngày 24 và 25/10 của huyền thoại K-pop BIGBANG tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành sự kiện âm nhạc gây bùng nổ truyền thông, thu hút sự chú ý đặc biệt của người yêu nhạc. Dù mức giá đắt đỏ và không dễ để sở hữu vé (có hạng vé lên đến 30 triệu/cặp) nhưng cả hai đêm diễn thu hút lượng khán giả kỷ lục gần 90.000 người trên sân.
Bên ngoài sân, sức nóng cũng không hề thua kém khu vực chính thức. Hàng nghìn người không mua được vé nhưng vẫn có cách trải nghiệm ý nghĩa và đáng nhớ: cùng "quẩy", hát vang những bản hit của BIGBANG, tạo nên bầu không khí chưa từng có ở SVĐ Mỹ Đình.
Hòa chung với khán giả, sự xuất hiện của dàn sao Việt đình đám càng làm tăng thêm sức nóng cho sự kiện. Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi của V-Biz như ca sĩ Tùng Dương, Đức Phúc, Erik, Hoa hậu Tiểu Vy, MC Khánh Vy, Đàm Thu Trang... đã đồng loạt xuất hiện để sống lại ký ức thanh xuân.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sao-viet-len-do-cuc-chat-xem-concert-bigbang-chiu-choi-nhat-la-dam-thu-trang-pong-chuan-172261026054444668.htm