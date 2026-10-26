Sao Việt lên đồ cực chất xem concert BIGBANG, chịu chơi nhất là Đàm Thu Trang - Pông Chuẩn

Hai đêm concert ngày 24 và 25/10 của huyền thoại K-pop BIGBANG tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành sự kiện âm nhạc gây bùng nổ truyền thông, thu hút sự chú ý đặc biệt của người yêu nhạc. Dù mức giá đắt đỏ và không dễ để sở hữu vé (có hạng vé lên đến 30 triệu/cặp) nhưng cả hai đêm diễn thu hút lượng khán giả kỷ lục gần 90.000 người trên sân.

Bên ngoài sân, sức nóng cũng không hề thua kém khu vực chính thức. Hàng nghìn người không mua được vé nhưng vẫn có cách trải nghiệm ý nghĩa và đáng nhớ: cùng "quẩy", hát vang những bản hit của BIGBANG, tạo nên bầu không khí chưa từng có ở SVĐ Mỹ Đình.

Hòa chung với khán giả, sự xuất hiện của dàn sao Việt đình đám càng làm tăng thêm sức nóng cho sự kiện. Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi của V-Biz như ca sĩ Tùng Dương, Đức Phúc, Erik, Hoa hậu Tiểu Vy, MC Khánh Vy, Đàm Thu Trang... đã đồng loạt xuất hiện để sống lại ký ức thanh xuân.

Gemini Hùng Huỳnh, Đức Phúc, Hoa hậu Tiểu Vy, Erick (từ trái qua phải) trong D-2 concert BIGBANG ngày 25/10. Đội hình được khán giả gọi tên "trai xinh gái đẹp" đi concert.

Đức Phúc diện outfit trẻ trung, đồng thời khoe diện mạo mới sau hành trình phẫu thuật thẩm mỹ lần 2 của nam ca sĩ.

Trước đêm diễn, Erik còn gây ấn tượng với cách khoe đu concert.

Hoa hậu Tiểu Vy chọn cho mình phong cách vừa quyến rũ vừa năng động. Kết hợp áo crop-top khoét sâu cá tính cùng chân váy đồng điệu, Tiểu Vy khoe triệt để vòng eo con kiến cùng thần thái đỉnh cao đúng chuẩn "visual hoa hậu".

Tùng Dương gây sốt khi check-in tại khán đài. Anh dí dỏm chia sẻ vừa đi "đu thần tượng", vừa tranh thủ học hỏi năng lượng sân vận động của BIGBANG cho liveshow cá nhân sắp tới của mình.

Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn - cặp đôi stylist - người mẫu tạo nên điểm nhấn thời trang đầy sắc màu. Đàm Thu Trang chọn áo blazer họa tiết rực rỡ phối cùng mũ cá tính, trong khi Pông Chuẩn lên đồ chất ngầu với quần da bóng ống rộng và blazer hiện đại.

Trong khi nhiều người không mua được vé thì Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn thể hiện sự chịu chơi "khét lẹt" khi bay từ TP.HCM đến Hà Nội để có mặt cả 2 Day của concert.

Ca sĩ Quốc Thiên cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc đáng nhớ khi có mặt trong tour diễn kỷ niệm 20 năm của BIGBANG

Hoa hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng chồng bay từ TP.HCM ra Hà Nội gợi ký ức thanh xuân với thần tượng.

Em Xinh Juky San lên đồ vô cùng phong cách và sành điệu