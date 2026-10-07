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Sao Việt: Hòa Minzy hóa nàng thơ, MC Đan Lê khoe dáng xinh

Ca sĩ Hòa Minzy khoe vai trần, được khen “nhìn giống cô dâu”; MC Hoài Anh sành điệu xuống phố.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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(Ảnh: FBCN)

Phi Khanh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sao-viet-hoa-minzy-hoa-nang-tho-mc-dan-le-khoe-dang-xinh-452877.html