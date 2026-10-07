Sao Việt: Hòa Minzy hóa nàng thơ, MC Đan Lê khoe dáng xinh

"Quán Nhà Haha" chính thức được giới thiệu với hành trình đưa các thành viên về những làng quê có tiềm năng du lịch cộng đồng. Tại sự kiện, các thành viên tiết lộ vai trò mới, trong đó Tư Tâm gây chú ý khi trở thành nhân viên pha chế, còn Rhymastic "xắn tay" vào bếp nhiều hơn.