Sao Việt: Hòa Minzy hóa nàng thơ, MC Đan Lê khoe dáng xinh

Ca sĩ Hòa Minzy đăng ảnh rạng rỡ. Cô dí dỏm hỏi: “Nay nhìn giống cô dâu hay giống công chúa đây ạ?”.
MC Đan Lê khoe dáng xinh.
Ca sĩ Noo Phước Thịnh bày trò trêu fan cuối tuần.
Khánh Thi kín đáo nhưng vẫn nổi bật.
Ca sĩ Chi Pu thư thái, tận hưởng chuyến đi Paris, Pháp.
MC Hoàng Oanh và ca sĩ Đoan Trang cùng thưởng thức bữa sáng sang trọng ở Mù Cang Chải.
MC Hoài Anh sành điệu xuống phố.
Ca sĩ Quang Lê được khen điển trai do giảm cân thành công.
MC Thảo Vân tự nhận “nghiện bánh”.
Ca sĩ Bảo Trâm được chồng tháp tùng đi diễn.
Nghệ sĩ Vân Dung đăng ảnh xì tin.