Mẹ của Hoa hậu Hà Kiều Anh, dù đã bước vào tuổi U80, vẫn khiến mọi người ngỡ ngàng với vẻ đẹp trẻ trung và cuốn hút.

Ca sĩ Hòa Minzy diện trang phục hanbok hồng, tạo dáng dễ thương giữa sắc thu vàng tại Hàn Quốc, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Diễn viên Quỳnh Kool diện áo khoác dạ dáng dài xuống phố, nhờ người hâm mộ đặt giúp một câu bình luận “đẹp đến nao ví” cho mùa Thu Hà Nội.

MC Khánh Vy diện áo dài trắng, gửi lời tri ân thầy cô và động viên các bạn đang theo đuổi con đường sư phạm.

Ca sĩ Văn Mai Hương viết: “20/11 - Một ngày để gửi lời tri ân và yêu thương đến những người đã dành cả tâm huyết để dạy dỗ, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho chúng ta”.

Ca sĩ Quang Lê diện áo khoác đen, tạo dáng bên bờ hồ.

Võ Hạ Trâm xuất hiện trong chiếc váy cúp ngực, hóa thân thành “quý cô mộng mơ” đầy quyến rũ.

Diễn viên Trúc Mai chụp ảnh cùng Doãn Quốc Đam, hài hước “bênh” người chồng Phú của nhân vật My trong phim “Đội bóng đá nữ làng Xuân”.

Hai nhạc sĩ Tiến Minh và Nguyễn Văn Chung đã có dịp hội ngộ, tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ.