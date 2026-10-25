Sao Việt đi concert BIGBANG ngày 2: Người nôn nao lên đồ, người 'khóc' vì trượt vé

Hội "Anh Trai": Người bận "biến hình", người "khóc nấc" ở nhà

Không khí trước giờ G của concert BIGBANG Day 2 (từ giờ gọi tắt là Day 2) càng thêm rộn ràng khi các nghệ sĩ đồng loạt khoe visual cùng cách chuẩn bị trang phục "không giống ai". Nhà "Say Hi" đi Day 2 lại vô tình "đụng" chung một công thức khoe đồ cực kỳ độc lạ là nằm thẳng trên giường, xếp trang phục cùng phụ kiện khớp với vóc dáng cơ thể.

Cùng "trường phái" nằm giường khoe trang phục đi concert với "Anh trai" ERIK là "Em xinh" Juky San.

Dàn "Anh trai" tiếp tục phủ sóng Day 2 với muôn vàn trạng thái, từ rộn ràng chuẩn bị cho đến ngậm ngùi đứng ngoài cuộc chơi. Khiến netizen "chao đảo" phải kể đến màn "xả kho" outfit đi concert của Erik. Nam ca sĩ thông báo "bỏ Day 1 để dành năng lượng quẩy Day 2", kèm theo đó là bức ảnh nằm ngay ngắn trên giường cực lầy lội.

Fan hào hứng chộp ngay khoảnh khắc bắt gặp "Anh trai" HURRYKNG và Vương Bình. (Nguồn: laviedayyy_)

Khu vực khán đài cũng rộn ràng không kém khi người hâm mộ liên tục chia sẻnhững bức ảnh check-in cùng thần tượng. Một fan đã hào hứng khoe ngay khoảnh khắc hội ngộ HURRYKNG và Vương Bình.

Cody Nam Võ và Phạm Đình Thái Ngân khóc "tiếng Hàn" trong video hòa giọng BANG BANG BANG vì ngậm ngùi trượt vé.

Khác với hội đi quẩy, "Anh trai" Cody Nam Võ và Phạm Đình Thái Ngân lại ngậm ngùi hát trên xe. Cody Nam Võ phát đi thông báo "trịnh trọng" về việc không thể tham dự concert vì lý do... săn vé thất bại. Chưa dừng lại ở đó, cả hai còn tung ngay video hòa giọng hát BANG BANG BANG với biểu cảm tiếc nuối.

Hội "Anh Tài": Quốc Thiên đã "rửa bát" xong, MC Trần Ngọc bị nói giống... phe vé

Sau khi làm cư dân mạng bật cười với hình ảnh "Lệ Lem gom bát đĩa", màn "thả miếng" rửa bát trước "giờ G" của "Anh tài" Quốc Thiên cuối cùng đã có cái kết đẹp. Nam ca sĩ đã bị fan bắt gặp xuất hiện tại khán đài Mỹ Đình. Dân tình đùa rằng "Lệ Lem" chắc hẳn đã chạy đua với thời gian để kịp xả vai sang "quẩy" cùng thần tượng.

Giữ đúng lời hứa với fan, "Anh tài" Hoàng Tôn liên tục xả ảnh "check-in" tại sân vận động Mỹ Đình lên mạng xã hội Locket, chứng minh độ chiều fan "10 điểm không có nhưng".

Khu vực Skybox trở thành tâm điểm chú ý khi fan bắt gặp cả một "dàn sao" gồm Đức Phúc, Neko Lê, ERIK và MC Trần Ngọc. Hình ảnh MC Trần Ngọc tại khu vực VIP đã khiến cư dân mạng được một phen cười nghiêng ngả, trêu rằng trông anh không khác gì... "phe vé" chuyên nghiệp tại Mỹ Đình.

Dàn sao hội tụ tại khu Skybox. (Nguồn: inseohsu)

Không chỉ quẩy hết mình cùng thần tượng, cộng đồng V-V.I.P đang nhận về nhiều lời khen nhờ cách ứng xử vô cùng tinh tế. Việc chủ động giữ sự riêng tư để các nghệ sĩ thoải mái trải nghiệm show đang góp phần tạo nên một đêm nhạc trọn vẹn tại SVĐ Mỹ Đình.