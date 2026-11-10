Sao Việt chủ động nhờ pháp luật can thiệp, hết thời giữ im lặng trước tin giả

Theo Vietnamnet, mới đây, nghệ sĩ Trường Giang thông qua công ty luật đại diện pháp lý uỷ quyền đã gửi đơn đến phòng An ninh mạng, Công an TP HCM và các đơn vị liên quan để trình báo, nhờ can thiệp, xử lý về những trang mạng đăng tải hình ảnh, bài viết, video clip có thông tin sai sự thật liên quan đến nam danh hài này.

Phía Trường Giang xác định những thông tin lan truyền ảnh hưởng nặng nề đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, hình ảnh và kể cả thiệt hại kinh tế cho nghệ sĩ, đơn vị quản lý.

Trường Giang chủ động nhờ pháp luật can thiệp, hết thời giữ im lặng trước tin giả. Ảnh: FB Trường Giang.

Khi tiếp nhận đơn trình báo, Phòng An ninh mạng, Công an TP HCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng mời làm việc với một số người, là chủ tài khoản các trang mạng xã hội có đăng tải thông tin liên quan đến nghệ sĩ hài Trường Giang.

Khi làm việc với cơ quan công an, họ thừa nhận hành vi vi phạm. Những người này xin gỡ bỏ thông tin liên quan đến nam nghệ sĩ cũng như đăng tải thông tin cải chính, xin lỗi.

Công an xác định ít nhất có 3 cá nhân vi phạm về hành vi "làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng" vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tháng 8/2025, Lệ Quyên cũng bày tỏ sự bức xúc khi trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn cô bị bạn trai kém 12 tuổi lừa mất căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cho biết sẽ nhờ luật sư tìm hiểu, thu thập thông tin để xử lý những tài khoản đăng tải nội dung sai sự thật.

Tương tự, tháng 8/2022, Việt Hương lên tiếng phủ nhận tin đồn bị bắt vì kinh doanh hàng rởm. Nữ nghệ sĩ cho biết một số trang mạng đã cắt ghép hình ảnh cô trong phim "Hai người cha" từ năm 2013, sau đó đăng tải thông tin sai lệch về sản phẩm do cô kinh doanh. Việt Hương khẳng định những nội dung này hoàn toàn bịa đặt, nhằm câu view, câu like và hạ thấp uy tín của cô. Nữ nghệ sĩ cũng cho biết đã nhờ pháp luật can thiệp, đồng thời cần thời gian thu thập bằng chứng.

Từ những trường hợp trên, có thể thấy cách nghệ sĩ ứng phó với tin giả đang có sự thay đổi. Thay vì chỉ đăng bài phủ nhận hoặc giải thích với khán giả, một số người lựa chọn nhờ luật sư, gửi đơn trình báo và đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Đáng chú ý, sự phát triển của công nghệ AI còn khiến việc tạo dựng hình ảnh, video giả mạo trở nên dễ dàng hơn, làm gia tăng nguy cơ người dùng mạng xã hội tiếp nhận và chia sẻ thông tin sai lệch.

Theo Tiền Phong, công an TP HCM khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ, đồng thời nâng cao kỹ năng nhận diện nội dung do AI tạo ra. Khi phát hiện thông tin nghi vấn, người dân cần kịp thời phản ánh để cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

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