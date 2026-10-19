Sao Vàng đất Việt 2026: Hành trình tìm kiếm những thương hiệu Việt Nam tiêu biểu

Sau hơn 2 tháng triển khai, ông đánhgiá bước đầu như thế nào về các hồ sơ tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt2026?

Ông Đặng Hồng Anh: Cáchồ sơ tham gia năm nay cho thấy sự đa dạng khá rõ về ngành nghề, quy mô và lĩnhvực hoạt động. Bên cạnh những doanh nghiệp có quy mô lớn, có thương hiệu đãđược thị trường biết đến, chúng tôi cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều doanhnghiệp đang có tốc độ phát triển tốt, có những hướng đi mới về sản phẩm, côngnghệ, quản trị và thị trường.

Điều tôi quan tâm là khi nhìn vào hồ sơ của doanhnghiệp, chúng ta không chỉ nhìn thấy những con số về doanh thu, vốn hay quy môsản xuất. Đằng sau những con số đó ngày càng có nhiều yếu tố khác được doanhnghiệp chú trọng hơn, như năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số,chuyển đổi xanh, chất lượng nguồn nhân lực, trách nhiệm với người lao động vàcộng đồng.

Tất nhiên, đây mới là những đánh giá bước đầu. Hồsơ vẫn đang được rà soát và xử lý dữ liệu để phục vụ các vòng bình chọn. Ban Tổchức đặc biệt chú trọng việc bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và thống nhất,bởi đây là cơ sở quan trọng cho các vòng sơ tuyển, thẩm định và chung tuyển.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. ẢNH: BTC

Sau 23 năm triển khai giải thưởng,tiêu chuẩn của một doanh nghiệp tiêu biểu đã có gì thay đổi? Đâu là những điểmkhác biệt nổi bật qua hồ sơ tham gia năm nay, thưa ông?

Sao Vàng đất Việt được tổ chức lần đầu năm 2003,trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước tích lũy vốn, công nghệ,thị trường và kinh nghiệm quản trị. Qua 14 lần tổ chức, với hơn 6.500 lượtdoanh nghiệp tham gia và 2.527 lượt thương hiệu, sản phẩm được vinh danh, giảithưởng đã đồng hành cùng nhiều giai đoạn phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.

Điểm khác biệt rõ nhất hiện nay là tiêu chí về mộtdoanh nghiệp tiêu biểu đã toàn diện hơn. Nếu trước đây, quy mô doanh thu, vốn,thị phần và tốc độ tăng trưởng thường được chú trọng, thì ngày nay, những yếutố đó vẫn quan trọng nhưng chưa đủ. Doanh nghiệp cần chứng minh năng lực đổimới sáng tạo, chất lượng quản trị, ứng dụng công nghệ, khả năng thích ứng thịtrường, phát triển bền vững và trách nhiệm với người lao động, cộng đồng.

Đặc biệt, khi doanh nghiệp Việt Nam ngày càng thamgia sâu vào chuỗi cung ứng và hướng tới thị trường quốc tế, thương hiệu phảiđược xây dựng trên nền tảng năng lực thực chất, chất lượng sản phẩm và khả năngđáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao. Đây cũng là những chuyển biến tích cực thểhiện qua hồ sơ tham gia giải thưởng năm nay.

93,8% doanh nghiệp từng được vinh danh có doanh thutăng sau khi đạt giải thưởng

Theo đánh giá của ông, giải thưởng cógiá trị như thế nào đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?

Kết quả khảo sát của Hội Doanh nhân trẻ Việt Namcho thấy thông tin khá thú vị: 93,8% doanh nghiệp từng được vinh danh cho biếtdoanh thu tăng sau khi đạt giải thưởng. Đây là một tín hiệu tích cực về giá trịmà doanh nghiệp nhìn nhận từ sự ghi nhận của giải thưởng. Tuy nhiên, chúng tôikhông cho rằng chỉ riêng việc đạt giải thưởng đã trực tiếp tạo ra mức tăngdoanh thu đó. Kết quả kinh doanh là tổng hòa của nhiều yếu tố, từ năng lựcdoanh nghiệp, sản phẩm, thị trường đến quản trị và thời điểm phát triển.

Điều đáng quan tâm ở đây là doanh nghiệp đang nhìnnhận thương hiệu và sự ghi nhận thương hiệu là tài sản hỗ trợ cho quá trìnhphát triển kinh doanh. Khi uy tín được củng cố, doanh nghiệp có thêm cơ hộitiếp cận khách hàng, đối tác và những thị trường mới.

Các doanh nhân trẻ được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2024ẢNH: BTC

Trong thời gian tới, giải thưởng cầntiếp tục thay đổi như thế nào để đồng hành với doanh nghiệp?

Tôi cho rằng trước hết giải thưởng phải tiếp tụcthay đổi cùng doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp thay đổi mà cách nhận diện, đánhgiá và tôn vinh vẫn giữ nguyên thì giải thưởng sẽ khó phản ánh được đầy đủ thựctiễn.

Giá trị của giải thưởng cần được tiếp tục phát huysau khi doanh nghiệp được ghi nhận, thông qua kết nối, xúc tiến thương mại, mởrộng quan hệ với đối tác và tạo thêm cơ hội để các thương hiệu được biết đếnrộng rãi hơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đanghướng tới những thị trường lớn hơn và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàncầu, giải thưởng cũng cần nhận diện được những doanh nghiệp có khả năng đi xahơn từ nền tảng thị trường trong nước.

Đó cũng là tinh thần mà chúng tôi muốn hướng tớitrong mùa giải 2026. Tìm kiếm những thương hiệu Việt Nam tiêu biểu không phảiđể tạo ra một danh sách thành tích, mà để nhìn thấy những doanh nghiệp đang đổimới, đang nâng cao năng lực và đang từng bước khẳng định vị thế của mình trênthị trường.

Theo Thanh niên