Sao U23 Việt Nam nhận định sức mạnh U23 Uzbekistan

Nguyễn Thái Quốc Cường đánh giá cao sức mạnh của U23 Uzbekistan.

“Tôi đánh giá U23 Uzbekistan là đội bóng rất mạnh. Nền bóng đá của họ từng dự World Cup nên chất lượng các đội bóng được đánh giá rất cao”, tiền vệ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM cho biết.

U23 Việt Nam không xa lạ với đối thủ Trung Á. Trong vòng 1 năm qua, hai đội đã 2 lần chạm trán tại các giải giao hữu ở Trung Quốc. U23 Việt Nam hòa một trận và nhận một thất bại.

Theo Quốc Cường, những lần đối đầu trước giúp U23 Việt Nam có thêm dữ liệu để chuẩn bị, song trận đấu tại ASIAD 2026 sẽ mang tính chất khác biệt.

“Những trận đấu trước giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm và thông tin về đối thủ. Tuy nhiên, theo tôi, mỗi trận đấu sẽ có tính chất khác nhau”, Quốc Cường chia sẻ.

Tiền vệ sinh năm 2004 đặc biệt đánh giá cao khả năng chơi kỹ thuật của các cầu thủ Uzbekistan. Dù đối mặt đội bóng được đánh giá cao hơn về chuyên môn, Quốc Cường khẳng định U23 Việt Nam không bước vào trận đấu với tâm lý e ngại.

Sự tự tin của U23 Việt Nam được củng cố sau chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines. Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có 4 điểm sau hai lượt trận, đứng thứ hai bảng C và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Ở chiều ngược lại, U23 Uzbekistan đã giành 6 điểm tuyệt đối sau hai chiến thắng trước U23 Philippines và U23 Kuwait, qua đó sớm giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng Trung Á vẫn còn mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu bảng nhằm tạo lợi thế ở vòng knock-out.

Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước Uzbekistan để bảo đảm suất vào tứ kết. Dẫu vậy, Ban huấn luyện và các cầu thủ vẫn xác định đây là thử thách lớn khi đối thủ sở hữu nền tảng bóng đá chất lượng và đang có phong độ tốt tại giải. Màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra vào lúc 12h ngày 22/9 (giờ Việt Nam).