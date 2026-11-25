Pha ăn mừng ấn tượng của Đại Nhân sau khi phá lưới U17 New Zealand. Ảnh: VFF.

Phút 32 lượt trận thứ hai vòng bảng, Chu Ngọc Nguyễn Lực thả bóng qua hàng thủ U17 New Zealand. Tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống, khống chế gọn gàng. Dẫu trước mặt chỉ còn thủ môn, chân trái anh lại đưa bóng vọt xà và cơ hội mười mươi vụt mất...

26 phút sau, vẫn Nguyễn Lực mở ra khoảng trống, và vẫn là Đại Nhân băng xuống. Lần này, dẫu số 9 dứt điểm tung lưới, cờ việt vị lại phất lên.

Bàn thắng bị từ chối, nhưng U17 Việt Nam yêu cầu xem lại tình huống bằng hệ thống FVS. Trọng tài tới màn hình và thay đổi quyết định, tỷ số được gỡ hòa 2-2. Một lần bỏ lỡ, một lần tưởng mất bàn. Cuối cùng, cái tên Đại Nhân vẫn xuất hiện trên bảng tỷ số U17 World Cup.

U17 Việt Nam sau đó còn bị dẫn lần thứ ba trước khi Trương Nguyễn Duy Khang đánh đầu gỡ 3-3 phút 90+2. Một ngày quả cảm của những chàng trai trẻ ở trận đấu đầy đủ hương vị: mắc lỗi, sửa sai rồi tiếp tục chiến đấu.

Đại Nhân dứt điểm tung lưới New Zealand trong hiệp hai. Ảnh: VFF.

Khi “đại nhân” còn là cầu thủ nhí

Cái tên nghe như đã trưởng thành từ lúc mới lọt lòng. Nhưng trước khi mang áo số 9 ở World Cup, Đại Nhân là cậu bé nhỏ xíu mê bóng đá tại Biên Hòa, Đồng Nai. Có một chi tiết lạ năm 2019, khi mới 10 tuổi, cậu được giao nhiệm vụ... chỉ huy hàng phòng ngự.

Đại Nhân năm ấy có nền tảng kỹ thuật và lối chơi chững chạc, từng rèn luyện ở lớp năng khiếu bóng đá nhà thiếu nhi địa phương. Ở trận chung kết giải nhi đồng Cúp Báo Đồng Nai gặp Trảng Bom, người được giao trông coi hàng thủ lại ghi tới hai bàn.

Bàn đầu nhân đôi cách biệt. Bàn sau còn đặc biệt hơn: Từ sân nhà, Đại Nhân dẫn bóng vượt qua 3 đối thủ rồi sút tung lưới, nâng tỷ số lên 3-2. Biên Hòa sau đó hòa 3-3 rồi thắng luân lưu 4-3 để vô địch, đội trưởng Đại Nhân nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải.

Hãy hình dung: một đội bóng nhi đồng đã có “đại nhân” chỉ đạo phòng ngự. Nhưng người chỉ huy ấy còn thích tiến lên, thậm chí tự mình mang bóng từ sân nhà đi ghi bàn!

Một năm sau, Đại Nhân lọt top 11 chương trình Cầu thủ nhí 2020. Tên chương trình hợp tuổi cậu hơn cái tên trên giấy khai sinh. Khi ấy, World Cup vẫn là giấc mơ xa xôi của một đứa trẻ.

Con đường sau đó đi qua hệ thống đào tạo Thể Công - Viettel. Năm 2024, Đại Nhân lại ẵm danh hiệu Cầu thủ hay nhất ở giải giao hữu tại Nam Ninh (Trung Quốc) trong hành trình đăng quang của đội trẻ. Đến vòng loại U17 quốc gia 2026, cậu ghi 5 bàn sau 8 trận, dẫn đầu danh sách lập công của đội Thể Công - Viettel I.

Từ chỉ huy hàng thủ đến tiền đạo, từ Cầu thủ nhí tới sân khấu U17 World Cup, không bước chuyển nào đến chỉ bằng một cú sút.

Đại Nhân đại diện U17 Việt Nam trả lời phỏng vấn trước thềm U17 World Cup. Ảnh: VFF.

Trên đường trở thành “người lớn”

Đại Nhân không phải một người bất ngờ được chọn cho hành trình lịch sử ở Qatar. Tháng 11/2025, anh mở tỷ số ngay phút thứ 4 trong trận thắng Singapore 6-0 ở vòng loại châu Á (ghi từ chấm phạt đền, sau khi chính anh bị phạm lỗi). Đến trận quyết định gặp U17 UAE tháng 5/2026, chính Nhân chuyền ngược để Minh Thủy ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đội sau cùng thắng 3-2, đoạt vé World Cup.

Một trung phong đâu phải lúc nào cũng tự kết thúc. Cao khoảng 1,80 m, Đại Nhân có thể làm tường, tranh chấp và phối hợp với Nguyễn Lực, Văn Dương hay Sỹ Bách.

Nhưng ở World Cup, một cú sút thiếu chính xác đã đủ khiến cơ hội trôi đi. Phút 32, Đại Nhân xử lý tốt nhưng sút hỏng. Phút 58, anh sửa sai bằng bàn gỡ. Giữa hai thời điểm chỉ chưa đầy nửa tiếng; giữa hai cách kết thúc là một bài học mà những người đá tiền đạo có thể phải học suốt sự nghiệp: Đôi khi phải trải qua một lần sút hỏng, người ta mới biết trân trọng hơn khoảnh khắc bóng vào lưới.

Sau trận, Đại Nhân không tỏ ra thỏa mãn với bàn thắng. Cậu thừa nhận chưa hài lòng với bản thân, cảm ơn sự động viên từ HLV Cristiano Roland và nhắc đến bất lợi thể hình của toàn đội. “Chúng em đã 3 lần gỡ hòa, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng”, cậu khẳng định.

Khoảnh khắc bỏ lỡ của Đại Nhân trong hiệp một. Ảnh: VFF.

Nghe vậy, hai tiếng “Đại Nhân” (còn có thể dịch nôm na là “người lớn”) bỗng mang một ý nghĩa khác. Trưởng thành không phải lúc nào cũng là lập công, càng không phải chưa từng sai. Đôi khi, đó là khả năng nhìn lại một cú sút vọt xà mà không để nó ám ảnh cơ hội tiếp theo. Là biết thành quả cá nhân chưa đủ khi đội nhà vẫn phải gồng mình cứu một điểm.

Phía trước vẫn còn trận cầu sống mái với Mali, đối thủ hùng mạnh từ lục địa đen, đã thắng cả New Zealand lẫn Bỉ. Đại Nhân sẽ còn đối mặt với những hậu vệ tầm vóc hơn, dũng mãnh hơn, tốc độ hơn. Bàn thắng vừa rồi là kỷ niệm đẹp. Nhưng ở tuổi 17, Nhân vẫn còn rất nhiều điều để học.

Năm 2019, Đại Nhân mới 10 tuổi đã được giao chỉ huy hàng phòng ngự ở một giải nhi đồng tại Đồng Nai. Bảy năm sau, cậu đã ghi bàn tại World Cup. Những người thân quen vẫn gọi cậu bằng cái tên ấy, chẳng khác ngày nào, có thể còn kèm chút đùa vui về dòng phim cổ trang.

Chỉ có điều, sau mỗi mùa bóng, Đại Nhân lại lớn thêm một chút, để dần theo kịp chính cái tên của mình.

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.