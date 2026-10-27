Sao tuổi teen Bayern Munich được Arsenal, Man United săn đón

Lennart Karl được loạt đội bóng Anh quan tâm.

Arsenal, Manchester United và Liverpool đang theo dõi Lennart Karl, tài năng trẻ 18 tuổi của Bayern Munich, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về thời gian thi đấu của tiền đạo người Đức.

Theo TEAMtalk, Karl mới có 9 lần ra sân mùa này, ghi 1 bàn thắng và đóng góp 1 kiến tạo. Dù vừa ký hợp đồng dài hạn mới với Bayern Munich hồi đầu năm, cầu thủ trẻ vẫn chưa được ra sân như kỳ vọng.

Ở tuổi 18, cơ hội thi đấu thường xuyên đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Karl. Nếu tình hình không được cải thiện, anh có thể cân nhắc tìm kiếm bến đỗ mới để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Arsenal, Man United và Liverpool được cho là đang theo dõi sát tình hình của tiền đạo này. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận bất kỳ đội bóng nào đã gửi đề nghị chính thức.

Về phía Bayern Munich, đội bóng Đức sẽ cần cân nhắc giữa kế hoạch phát triển tài năng trẻ và việc đảm bảo cơ hội thi đấu cho Karl. Những diễn biến trong thời gian tới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tương lai của cầu thủ này.

Hiện tại, khả năng Karl rời Bayern vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán. Dù vậy, sự quan tâm từ ba ông lớn Premier League khiến tương lai của tiền đạo 18 tuổi được chú ý trên thị trường chuyển nhượng.