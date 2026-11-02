Sao truyền hình Mỹ bị chỉ trích dữ dội vì màn hóa trang Halloween

Theo Page Six, McCall DaPron - ngôi sao mạng xã hội chuẩn bị tham gia chương trình truyền hình thực tế The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi chia sẻ loạt ảnh hóa trang Halloween của gia đình lên Instagram.

Trong những bức ảnh đăng tải, McCall DaPron hóa thân thành cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy. Cô diện bộ trang phục màu hồng gồm áo blazer và chân váy ngắn đồng màu, đồng thời cầm bó hoa hồng đỏ.

McCall DaPron bị chỉ trích dữ dội vì màn hóa trang Halloween mới đây.

Chồng cô - Kirk DaPron hóa trang thành cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. 4 người con của cặp đôi cũng tham gia màn hóa trang. Con gái McCartney (8 tuổi) đóng vai Caroline Kennedy, trong khi con trai Banks (2 tuổi) hóa thân thành John F. Kennedy Jr. Hai người con còn lại là Monroe (11 tuổi) và Truman (4 tuổi) mặc trang phục đặc vụ thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Đăng kèm loạt ảnh, McCall DaPron viết: "Chúc mừng Halloween. Gia đình Kennedy". Tuy nhiên, thay vì nhận được sự hưởng ứng, màn hóa trang nhanh chóng vấp phải những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Theo People, một người bình luận rằng trang phục của gia đình McCall "thiếu tinh tế đến mức khó chấp nhận". Người khác chỉ trích: "Cô đang hóa trang thành một người phụ nữ trong ngày kinh hoàng nhất cuộc đời bà ấy".

Sau những phản ứng tiêu cực, phần bình luận dưới bài đăng đã bị khóa. Page Six cho biết đã liên hệ đại diện của McCall DaPron để tìm hiểu thêm nhưng chưa nhận được phản hồi.

Sau những phản ứng tiêu cực, phần bình luận dưới bài đăng đã bị khóa.

Đây không phải lần đầu tiên hình ảnh Jackie Kennedy trở thành chủ đề gây tranh cãi vào dịp Halloween. Năm 2025, nữ diễn viên Julia Fox từng bị chỉ trích khi hóa trang thành cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ với bộ trang phục màu hồng dính máu.

Nhiều người khi ấy cho rằng màn hóa trang gây khó chịu và thiếu tôn trọng một bi kịch lịch sử. Thậm chí, Jack Schlossberg - cháu trai của Jackie Kennedy cũng công khai lên án Julia Fox trên mạng xã hội X. Ông cho rằng việc nữ diễn viên sử dụng hình ảnh này đã góp phần tôn vinh bạo lực, đồng thời gọi hành động đó là đáng lên án và nguy hiểm.

Trước làn sóng phản đối, Julia Fox lên tiếng bảo vệ lựa chọn của mình. Cô khẳng định đây không đơn thuần là trang phục Halloween mà là một tuyên ngôn liên quan đến sự phản kháng và nỗi đau mất mát.

Năm 2025, nữ diễn viên Julia Fox từng bị chỉ trích khi hóa trang thành cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Trở lại với McCall DaPron, cô dự kiến xuất hiện trong chương trình The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County lên sóng Hulu vào ngày 12/11.

Chương trình còn có sự tham gia của Jen Affleck, Bobbi Althoff, Aspyn Ovard cùng một số gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội. McCall cũng là chị em gái của Mayci Neeley - thành viên chương trình The Secret Lives of Mormon Wives phiên bản gốc.

Dù chưa lên tiếng về tranh cãi mới nhất, màn hóa trang của McCall DaPron tiếp tục làm dấy lên những cuộc thảo luận về ranh giới giữa sáng tạo trang phục Halloween và việc sử dụng hình ảnh gắn với những bi kịch có thật trong lịch sử.