Sao trẻ vô danh rực sáng giữa các ngoại binh V.League

Giữa dàn ngoại binh trong nhóm ghi bàn dẫn đầu V.League 2026/27, Nguyễn Quang Vinh là cầu thủ nội duy nhất góp mặt. Tiền vệ 21 tuổi của Sông Lam Nghệ An ghi 3 bàn sau 4 trận, đạt hiệu suất 0,75 bàn/trận.

Giữa các ngoại binh sừng sỏ của V.League, Vinh đứng đồng hạng 3, chỉ sau Milan Makaric của Hải Phòng (6 bàn) và Lucao của Ninh Bình (5 bàn), vượt xa nhóm nội binh chất lượng như Tiến Linh, Tuấn Hải hay Hoàng Đức.

3 bàn từ vị trí tiền vệ

Trên sân Hàng Đẫy ngày 12/9, Nguyễn Quang Vinh bắt đầu trận gặp CLB Hà Nội trên ghế dự bị. Được tung vào sân ở ngay đầu hiệp hai, thi đấu ở vị trí tiền vệ nhưng cầu thủ này ghi liên tiếp hai bàn chỉ trong vòng 4 phút, góp phần giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 4-1 trước đội bóng thủ đô. Pha lập công đầu tiên đến từ pha chuyển đổi trạng thái nhanh và dứt điểm chéo góc. Bàn còn lại là tình huống đi bóng kỹ thuật trước vùng cấm rồi thực hiện cú cứa lòng đưa bóng vào góc cao.

Đến chuyến làm khách trước Hà Tĩnh ngày 17/10, Vinh tiếp tục xử lý bóng trước vùng cấm rồi dứt điểm mở tỷ số cho SLNA. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2, còn tiền vệ sinh năm 2005 nâng thành tích lên 3 bàn. Cả 3 bàn đều được ghi trên sân khách.

"Em cảm thấy rất vui và hưng phấn để tiếp tục chuẩn bị cho những trận đấu phía trước", Quang Vinh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hiệu quả ghi bàn của Vinh thay đổi rõ rệt so với các mùa trước. Tại V.League 2023/24, anh ghi 2 bàn trong 23 trận. Mùa tiếp theo, tiền vệ này có 2 pha lập công sau 24 lần ra sân. Đến mùa 2025/26, Vinh không ghi bàn dù thi đấu 20 trận, trong đó có 15 lần đá chính.

Nguyễn Quang Vinh (giữa) là một trong những nội binh thi đấu nổi bật nhất giai đoạn đầu V.League 2026/27. Ảnh: SLNA.

Chỉ qua 4 vòng mùa này, Quang Vinh đã ghi nhiều bàn hơn bất kỳ mùa V.League nào trước đó. Tài năng trẻ này đóng góp 3 trong tổng số 8 bàn của Sông Lam Nghệ An. Lý giải về hiệu quả ghi bàn đầu mùa, Quang Vinh chia sẻ: "Em luôn tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện đề ra, bên cạnh đó cũng nhờ một phần may mắn và sự hỗ trợ từ các đồng đội".

"Độ tuổi trung bình của đội không cao, nên thầy luôn truyền đạt tinh thần và kỹ thuật để toàn đội thi đấu với tinh thần cao nhất", Quang Vinh nói thêm.

Sông Lam Nghệ An khép lại 4 vòng đầu với 2 trận thắng, 2 trận hòa, đứng thứ 3 với 8 điểm. Đấy là khởi đầu trong mơ với đội bóng sở hữu lò đào tạo giàu truyền thống nhất Việt Nam, nhưng đã vật lộn suốt bao năm qua trên sân chơi chuyên nghiệp.

Giấc mơ khoác áo tuyển Việt Nam

Trước khi tỏa sáng ở V.League, Quang Vinh có nhiều năm trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An, từng mang băng đội trưởng và giành chức vô địch ở cấp độ trẻ.

Sinh ngày 27/1/2005, tại Nghệ An, Quang Vinh lớn lên trong gia đình yêu thể thao. Huấn luyện viên Lê Trung Hiếu phát hiện tài năng bóng đá của Vinh qua giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh Nghệ An. Năm 2018, Quang Vinh là đội trưởng U13 Sông Lam Nghệ An vô địch quốc gia. Một năm sau, anh cùng đội U15 giành chức vô địch U15 quốc gia. Khả năng chơi bóng bằng cả hai chân là điểm được ông Hiếu đánh giá cao ở học trò.

Tháng 3/2022, Vinh cùng U17 Việt Nam sang Đức tập huấn. Đến vòng chung kết U19 quốc gia 2023, anh tiếp tục tạo dấu ấn với danh hiệu cầu thủ hay nhất ở hai trận đầu giải. Sau giải U21 quốc gia 2023, huấn luyện viên Phan Như Thuật đưa Vinh lên đội một. Ở tuổi 18, tiền vệ cao 1,74 m bắt đầu thi đấu tại V.League, từng bước tích lũy kinh nghiệm ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.

Mùa đầu V.League, Vinh còn được chú ý bởi cách ứng xử trên sân. Sau pha va chạm với Nguyễn Văn Quyết ở vòng 5 V.League 2023/24, anh hỏi: "Chú ơi, chú có sao không ạ? Cháu không may ạ". Đội trưởng CLB Hà Nội đáp lại bằng lời động viên dành cho cầu thủ trẻ này.

Nguyễn Quang Vinh từng được chú ý khi hỏi thăm Nguyễn Văn Quyết sau pha va chạm ở V.League 2023/24. Ảnh: SLNA.

Tháng 3/2025, Quang Vinh được triệu tập lên U22 Việt Nam. Đến đợt chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á cùng năm, anh nằm trong nhóm 8 cầu thủ bị loại khi huấn luyện viên Kim Sang-sik rút gọn danh sách. "Cầu thủ trẻ thì tất nhiên còn nhiều thiếu sót. Trong tập luyện cũng như thi đấu, các thầy trong ban huấn luyện chỉ bảo rất nhiều để em cố gắng cải thiện từng ngày", Quang Vinh bày tỏ.

Tháng 9, Quang Vinh góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam dự ASIAD 2026. Ở trận tứ kết gặp Hàn Quốc ngày 25/9, anh có pha dứt điểm trúng cột dọc. U23 Việt Nam dừng bước sau thất bại 0-4. Dù vậy, được dự Asian Games trên đất Nhật Bản vẫn là kỷ niệm đáng nhớ với cầu thủ 21 tuổi.

Khi được hỏi về cơ hội ở đội tuyển quốc gia, tiền vệ Sông Lam Nghệ An bày tỏ: "Em luôn muốn được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam vì đó là ước mơ từ nhỏ. Em cũng từng được ra sân ở đội tuyển trẻ U23, nên nếu có cơ hội em sẽ cố gắng hết mình để thể hiện bản thân".

Ở mùa giải thứ 4 thi đấu tại V.League, Quang Vinh đang có khởi đầu tốt nhất của mình. Tiếp tục chơi tốt, Vinh có thể mở toang cánh cửa đến đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11 tới, vốn chỉ còn cách vài tuần nữa.

Danh sách ghi bàn V.League sau vòng 4 với Quang Vinh là nội binh duy nhất trong top 5. Đồ họa: VPF.