Sao trẻ tự tin, Roma có thể đánh bại Messi

Tiền vệ trẻ Lorenzo Pellegrini mới đây đã hâm nóng cuộc chiến giữa Roma và Barcelona tại tứ kết Champions League.

Trong buổi lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League, lá thăm may rủi đã đưa Roma, đội bóng lần đầu tiên trở lại top 8 sau 10 năm, chạm trán với Gã khổng lồ xứ Catalunya, Barcelona. Quả thật Barca rất mạnh so với AS Roma hiện tại nhưng điều đó không khiến đại diện nước Ý lo sợ.

Ngay sau lễ bốc thăm, Edin Dzeko chia sẻ trên MXH: "Đây là lý do vì sao chúng tôi luôn chiến đấu hết sức mình ở mỗi mùa giải để là một phần của Champions League, để chơi với những đội bóng mạnh nhất. Thật tuyệt vời khi có mặt tại tứ kết. Chúng tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy màn trình diện tốt nhất của Roma, chúng tôi cũng sẽ tận hưởng từng giây phút trên sân."

Pellegrini là một người con của thành Rome.

Và đến ngày hôm nay, thêm một cầu thủ của Roma thể hiện sự tự tin trước cuộc chạm trán với Barcelona khi khẳng định đội bóng sẽ 'bắt chết' Messi: "Messi là cầu thủ tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, anh ấy cũng từng nhận thất bại. Và có thể, chúng tôi sẽ đánh bại anh ấy, thậm chí không chỉ 1 lần. Được thi đấu chống lại cầu thủ hay nhất thế giới là điều tuyệt vời, ngay cả khi bạn ngồi trên ghế dự bị."

Tự tin là vậy, nhưng Roma có lẽ chưa thể quên trận đấu gần nhất chạm trán Barca, họ đã để thua đến 1-6 tại Camp Nou. Trận đấu lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra vào giữa tuần sau (rạng sáng ngày 5/4) trên sân nhà của CLB Tây Ban Nha.

Màn trình diễn của Messi trong chiến thắng 6-1 trước Roma: