Sao trẻ sinh năm 2008 giúp Bayern kéo sập 'pháo đài' Metropolitano

Atletico nhập cuộc với ý đồ gây sức ép và tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Bayern. Julian Alvarez cùng Alexander Sorloth có những tình huống phối hợp đáng chú ý, nhưng đội chủ nhà thiếu sự chính xác ở pha xử lý cuối cùng. Trong khi đó, Bayern càng chơi càng tự tin. Harry Kane liên tục di chuyển tìm khoảng trống, Lennart Karl cũng có cơ hội sau một pha phối hợp với Dayot Upamecano. Dù vậy, hiệp một khép lại mà không đội nào có cú sút trúng đích, phản ánh sự bế tắc của cả hai hàng công.

Bước ngoặt xuất hiện ngay đầu hiệp hai khi Joshua Kimmich buộc Jan Oblak phải trổ tài bằng cú sút xa. Bayern sau đó gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 54. Lennart Karl tận dụng tình huống Robin Le Normand xử lý thiếu dứt khoát, cướp bóng rồi tung cú sút góc hẹp đánh bại Oblak. Ở tuổi 18 năm 245 ngày, tài năng trẻ người Đức trở thành cầu thủ trẻ thứ tư chạm mốc 5 bàn thắng tại Champions League, sau Lamine Yamal, Kylian Mbappe và Raul.

Bayern cho thấy khả năng kiểm soát và tận dụng cơ hội tốt hơn.

Bàn mở tỷ số khiến Atletico buộc phải đẩy cao đội hình, nhưng cũng tạo thêm khoảng trống cho Bayern khai thác. Phút 74, Harry Kane thực hiện đường chuyền chính xác để Konrad Laimer băng xuống bên cánh phải, khống chế bóng rồi dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt. Atletico không thể tìm được bàn gỡ, trong khi bàn thắng của Upamecano cuối trận bị từ chối vì lỗi phạm lỗi trước đó.

Chiến thắng này kéo dài chuỗi bất bại của Bayern từ đầu mùa lên 15 trận trên mọi đấu trường. Ngược lại, Atletico mới thắng một trong bốn lượt trận Champions League, cho thấy phong độ ở đấu trường châu Âu vẫn là vấn đề lớn với thầy trò Diego Simeone.

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