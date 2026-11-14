Sao trẻ HAGL tỏa sáng, U23 Việt Nam đăng quang Gia Lai VTV Cup 2026

Bước vào cuộc đối đầu với U23 Qatar, U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch khi có được 6 điểm sau hai lượt trận, hơn đối thủ 2 điểm. Vì vậy, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một kết quả hòa để bảo vệ vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, trước đối thủ sở hữu nền tảng thể hình và thể lực tốt, đội chủ nhà vẫn gặp không ít khó khăn.

U23 Việt Nam và U23 Qatar cầm hòa nhau trong lượt trận hạ màn tại SVĐ Pleiku. Ảnh: VFF

Trong những phút đầu tiên, U23 Qatar cho thấy sự vượt trội về thể chất và khả năng gây sức ép. Dù U23 Việt Nam có thời điểm kiểm soát thế trận tốt hơn, các pha phối hợp tấn công vẫn thiếu độ chính xác. Sức ép từ đội khách khiến những đường triển khai bóng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Sau khoảng thời gian đầu trận, U23 Qatar dần tạo được lợi thế và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 19. Alyahri bứt tốc bên cánh phải, vượt qua hàng phòng ngự U23 Việt Nam trước khi tung cú dứt điểm chéo góc. Bóng chạm cột dọc rồi bật vào người Faragalla và lăn vào lưới, giúp đội bóng Tây Á vươn lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn, U23 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm cơ hội san bằng cách biệt. Trong khi đó, U23 Qatar tiếp tục duy trì sức ép và khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về đội khách.

Sau giờ nghỉ, HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện những điều chỉnh nhân sự và nhanh chóng thu được kết quả. Ngay phút 48, U23 Việt Nam đã tìm được bàn gỡ hòa. Từ đường chuyền bên cánh phải, bóng được đưa vào khu vực phía trong và tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành Qatar. Minh Tâm nhanh chân tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn đối phương để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam thi đấu tự tin hơn, đồng thời khiến U23 Qatar không còn duy trì được ưu thế như trong hiệp đấu đầu tiên. Chung cuộc, U23 Việt Nam hòa U23 Qatar 1-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bảo vệ thành công lợi thế sau hai chiến thắng trước đó, qua đó khép lại giải giao hữu quốc tế 2026 với chức vô địch.

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Văn Bình, Khoa Ngô, Minh Tâm, Văn Thuận, Bảo Long, Đức Phú, Hoàng Minh, Long Vũ, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng.

U23 Qatar: Mohamed Faouzi Lengliz, Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi, Jad Bassem Elsayed Saleh, Adam Friakh, Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri, Alwaleed Mohamad Alhausawi, Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Tamer H M Ibrahim.