Sao trẻ HAGL rực sáng: Dấu ấn làm bóng đá hơn hai thập kỷ của Bầu Đức

Tối 10/11, trên “chảo lửa” Pleiku Arena, U23 Việt Nam đã cống hiến một trận cầu bùng nổ khi đè bẹp U.23 Thái Lan 3-0 trong khuôn khổ trận ra quân Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 1 vạn khán giả nhà, HLV Đinh Hồng Vinh đã tung ra sân 4 trong tổng số 6 gương mặt thuộc biên chế CLB HAGL. Quyết định đặt niềm tin vào các chân sút chủ nhà nhanh chóng phát huy hiệu quả tối đa.

Tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh có sự góp mặt của các sao trẻ HAGL. Ảnh Hà Chính

Ngay trong hiệp 1, tiền đạo trẻ Minh Tâm – người được trao suất đá chính đã tỏa sáng rực rỡ. Cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL liên tục quấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha solo bứt tốc táo bạo, ghi liền 2 bàn thắng đẹp mắt để mở màn cho đêm thăng hoa của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam có màn ra mắt ấn tượng. Ảnh Hà Chính

Đến cuối trận, dấu ấn Phố núi tiếp tục được khắc họa rõ nét. Nhờ pha xâm nhập vòng cấm khôn ngoan của chân sút trẻ Gia Bảo (HAGL), U23 Thái Lan buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Williams Minh Hoàng dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng giòn giã 3-0.

Tiền đạo U23 VN Minh Tâm ( biên chế HAGL) ghi liền 2 bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan. Ảnh Tuấn Nguyễn

Chứng kiến các "mầm non" tự tin xé lưới người Thái, người hâm mộ không khỏi bồi hồi nhớ về hành trình bền bỉ của bóng đá Gia Lai – hành trình gắn liền với tầm nhìn của Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức).

Đầu những năm 2000, khi bóng đá Việt Nam còn loay hoay với cơ chế bao cấp và việc mua sắm ngoại binh ngắn hạn, Bầu Đức đã gây chấn động khi đưa CLB Hoàng Anh Gia Lai lên V-League và lập ngay cú đúp vô địch vào các năm 2003, 2004.

Tuy nhiên, vị tỷ phú sớm nhận ra rằng muốn bóng đá vươn tầm châu lục, gốc rễ phải bắt đầu từ đào tạo trẻ. Năm 2007, quyết định lịch sử ra đời khi ông hợp tác với Học viện Arsenal và JMG để thành lập Học viện Bóng đá HAGL Arsenal JMG tại Đắk Đoa, Gia Lai.

Lứa cầu thủ khóa 1 gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... Ảnh: Anh Minh

Với mô hình độc đáo — tập chân đất để tăng cảm giác bóng, rèn luyện khắt khe trong môi trường không điện thoại, không tivi và đề cao triết lý bóng đá sạch, đẹp, kỹ thuật — lò HAGL đã đặt nền móng cho một cuộc cách mạng tư duy làm bóng đá nước nhà.

Giai đoạn 2013–2015 là thời kỳ hoàng kim khi lứa cầu thủ khóa 1 gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... bước ra ánh sáng trong màu áo U19 Việt Nam. Dù việc đôn toàn bộ đội hình trẻ đá V-League từng gây nhiều tranh cãi, hiệu ứng xã hội họ tạo ra là vô giá.

Lò HAGL đã trở thành ngọn đuốc tiên phong, kích hoạt cuộc cách mạng đào tạo trẻ trên cả nước và nền móng cho các ĐTQG dưới thời HLV Park Hang-seo sau này.

Niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh Tuấn Nguyễn

Trận thắng 3-0 trước U23 Thái Lan vừa qua chính là câu trả lời cho sức sống bền bỉ của bóng đá Gia Lai. Hơn hai thập kỷ trôi qua với bao thăng trầm, ngọn lửa đam mê của Bầu Đức với bóng đá trẻ chưa bao giờ tắt.

Những quả ngọt thu hoạch trên sân Pleiku Arena là minh chứng rõ ràng: Khi dòng máu đào tạo bài bản và tình yêu bóng đá thuần khiết được trao truyền qua nhiều thế hệ, di sản của Bầu Đức vẫn đang tiếp tục nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Mời bạn xem Video: Lễ khai mạc Giải bóng đá U23 Quốc tế VTV Gia Lai 2026. Nguồn Hà Chính