Cầu thủ Chelsea vào thay Bruno Fernandes ở phút bù giờ, lần đầu khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.

Rạng sáng 18/11, Quenda vào thay Bruno Fernandes ở phút 90+2 trong trận thắng Xứ Wales 3-2. Tuy nhiên, trước khi bước qua đường biên, cầu thủ Chelsea khiến HLV Jesus nổi nóng vì quay đi khi ông chưa dặn xong chiến thuật.

Trả lời báo chí sau trận, Quenda thừa nhận mình không nghe hết lời HLV. Jesus yêu cầu anh cùng Joao Cancelo tạo thành hàng phòng ngự năm người. Tưởng phần hướng dẫn đã kết thúc, cầu thủ 19 tuổi quay nhìn phía sau, trong khi nhà cầm quân Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục nói.

Sự mất tập trung diễn ra đúng lúc Bồ Đào Nha cần giữ chặt đội hình để bảo vệ tỷ số. Pedro Neto đã bị đuổi, còn Cancelo xuống sức sau phần lớn trận đấu phải đối phó với những pha lên bóng của chủ nhà. Jesus đưa Quenda vào để hỗ trợ phòng ngự ở cánh này.

Trong họp báo, Jesus khẳng định ông chọn Quenda vì yêu cầu trên sân, không đơn thuần muốn trao cơ hội ra mắt. Theo HLV này, những phẩm chất của cầu thủ Chelsea phù hợp với nhiệm vụ giúp Bồ Đào Nha đứng vững ở cuối trận.

Lời nhắc nhở bên đường biên không làm Quenda mất vui. Dù chỉ thi đấu chưa đầy hai phút, anh vẫn tự hào khi lần đầu khoác áo tuyển quốc gia, cảm ơn gia đình và mong được tiếp tục góp mặt trong những đợt tập trung tới.

Quenda là cầu thủ thứ hai ra mắt tuyển Bồ Đào Nha dưới thời Jesus, sau Alberto Costa. Đội khách giữ được chiến thắng 3-2, kết thúc vòng bảng Nations League với 15 điểm và giành ngôi đầu bảng A4.