JJ Gabriel chia tay MU sau sáu năm gắn bó với học viện.

Ngày 17/11, Gabriel đăng video chia tay MU trên Instagram, khép lại quãng thời gian gắn bó từ năm 10 tuổi. Tiền đạo sinh năm 2010 cảm ơn các HLV, nhân viên và đồng đội đã giúp mình trưởng thành, nhưng không tiết lộ bến đỗ tiếp theo. Real Madrid hiện được xem là điểm đến của tài năng trẻ này.

Theo AS, thương vụ có thể được công bố trong hai hoặc ba ngày tới. Gabriel đã có mặt tại Madrid từ vài tuần trước và vừa hợp tác với người đại diện Ali Barat. Bayern Munich, Barcelona và PSG cũng quan tâm, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của anh.

BBC cho biết Gabriel đạt thỏa thuận miệng với Real và đang tập riêng tại Tây Ban Nha sau khi cùng gia đình chuyển đến đây. Trong khi đó, Sky Sports đưa tin đội chủ sân Bernabeu dự kiến đón cầu thủ vào tháng 1. Thời điểm công bố thỏa thuận và thời điểm chính thức gia nhập vì thế có thể khác nhau.

Quyết định ra đi được Gabriel đưa ra từ tháng 9, khi anh đề nghị MU hủy đăng ký thi đấu. Cầu thủ 16 tuổi không trở lại tập luyện tại CLB kể từ đó. Theo Sky Sports, một yếu tố quan trọng khiến Gabriel nghiêng về Real là niềm tin của anh và những người đại diện vào cơ hội lên đội một tại Bernabeu.

MU mất một cầu thủ vừa trải qua mùa giải nổi bật ở học viện. Gabriel giành giải Jimmy Murphy dành cho cầu thủ trẻ hay nhất CLB mùa 2025/26 khi mới 15 tuổi, trở thành người trẻ nhất nhận danh hiệu này. Kỷ lục trước đó thuộc về Angel Gomes, được vinh danh năm 2017 ở tuổi 16 và tám tháng.

Gabriel còn được bầu là cầu thủ hay nhất U18 Premier League mùa trước. Anh ghi hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Liverpool và lập cú đúp ở trận lượt về, những màn trình diễn giúp tiền đạo này nhận nhiều kỳ vọng tại Carrington. Tuy nhiên, quá trình phát triển ấy dừng lại khi anh chưa chơi trận chính thức nào cho đội một MU.

Lần ra sân gần nhất của Gabriel cho MU là trận thắng Sabah 5-0 tại UEFA Youth League hôm 10/9, nơi anh ghi ba bàn. Theo Press Association, MU từng hy vọng thuyết phục cầu thủ ở lại và đang cân nhắc các phương án pháp lý nếu phát hiện vi phạm quy định liên quan đến việc ra đi. Lời chia tay đã được gửi đi, nhưng thủ tục chuyển đội vẫn còn những vấn đề cần giải quyết.