Sao trẻ 140 triệu euro thăng hoa trong màu áo Real

Dù chỉ vào sân 20 phút, Diomande tiếp tục cho thấy giá trị khi ghi bàn quyết định giúp Real Madrid đánh bại RB Leipzig 4-1 tại UEFA Champions League. Sau giai đoạn đầu chật vật tại Bernabeu, cầu thủ 19 tuổi chơi ngày càng hay và đã trực tiếp góp công vào 6 bàn thắng chỉ trong 4 lần ra sân gần nhất.

Trên sân Bernabeu, Real Madrid tưởng như đã kiểm soát hoàn toàn thế trận sau khi Bernardo Silva mở tỷ số ở phút 44, trước khi Arda Guler nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai. Kylian Mbappe tiếp tục khiến hàng thủ Leipzig khốn đốn với pha solo đẳng cấp ở phút 83, đưa đội chủ nhà tiến gần hơn tới chiến thắng.

Diomande dần chứng tỏ khả năng tại Bernabeu.

Tuy nhiên, Leipzig vẫn chưa chịu buông xuôi. Tidiam Gomis rút ngắn tỷ số, thắp lên hy vọng cho đội khách, nhưng khoảnh khắc quyết định lại thuộc về Diomande. Cầu thủ này tung cú volley mạnh mẽ, đáp trả ngay sau bàn thắng của Gomis và dập tắt mọi cơ hội lật ngược tình thế của Leipzig. Pha lập công không chỉ khép lại trận đấu với tỷ số 4-1 mà còn giúp Diomande ghi dấu ấn trong một đêm mà những ngôi sao tấn công của Real Madrid chiếm phần lớn sự chú ý.

Màn trình diễn này càng đáng chú ý nếu nhìn lại khởi đầu không mấy suôn sẻ của Diomande. Từng gặp khó khăn trong việc tạo ảnh hưởng lên lối chơi, cầu thủ được định giá 140 triệu euro đang dần chứng minh khả năng tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Nếu duy trì phong độ hiện tại, Diomande có thể sẽ đẩy Vinicius lên ghế dự bị trong thời gian tới.

Với Real Madrid, chiến thắng tại Bernabeu giúp đội bóng nối dài chuỗi trận toàn thắng trên sân nhà mùa này lên 7 trận và tiếp tục ghi bàn trong 45 trận sân nhà liên tiếp tại Champions League.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.