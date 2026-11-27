Theo The Sun ngày 26/11, vận động viên được nhắc đến là Itemberg Nunes, quê ở São Luís, Brazil. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2021, hai năm sau khi tham gia một cuộc thi có sự xuất hiện trực tiếp của Arnold Schwarzenegger.

Nunes thi đấu ở hạng mục Men's Physique (thể hình nam). Năm 2019, anh từng tham gia Arnold Brasil và giành một chiếc cúp ở hạng mục dành cho vận động viên mới bắt đầu. Đáng chú ý, thời điểm đó, Arnold Schwarzenegger cũng có mặt theo dõi cuộc thi.

Sau đó, vận động viên Brazil tiếp tục góp mặt tại nhiều giải đấu thể hình lớn, trong đó có Musclecontest Brazil năm 2023. Tuy nhiên, anh dần rút khỏi các hoạt động thi đấu công khai và không xuất hiện trên đấu trường quốc tế trong hơn một năm trước khi qua đời.

Vận động viên thể hình Itemberg Nunes qua đời ở tuổi 31. Nguồn ảnh: Newsflash

Thông tin Nunes qua đời được công ty Overcoming Suplementos, một trong những đơn vị tài trợ lâu năm của anh, xác nhận. Dù vậy, nguyên nhân tử vong chưa được công bố chính thức.

Trong thông điệp tưởng niệm, công ty bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nam vận động viên, đồng thời cho biết họ không chỉ mất đi một tài năng thể thao mà còn mất đi người bạn đã gắn bó với gia đình Overcoming trong nhiều năm.

Đơn vị này viết rằng sự hiện diện, câu chuyện và những khoảnh khắc từng chia sẻ cùng Nunes sẽ luôn được nhớ đến. Công ty cũng nhấn mạnh anh là người được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ bởi sự nghiệp và lòng tốt dành cho những người xung quanh.

Đáng chú ý, The Sun dẫn lại thông tin từ Folha de S.Paulo cho biết, một nguồn tin thân cận với gia đình tiết lộ Nunes từng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, thông tin này chưa được công bố trong thông báo chính thức về sự ra đi của vận động viên.