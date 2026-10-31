Sao Thái chơi Halloween 2026: Mai Davika, Baifern 'đỉnh nóc', WillEst gây sốt

Halloween 2026, dàn nghệ sĩ xứ chùa Vàng khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi chơi lớn, đầu tư “tất tay” cho từng concept. Tính đến tối 30/10, đã có hơn 53 ngôi sao Thái Lan nhập cuộc, biến mạng xã hội thành một sàn diễn hóa trang khổng lồ.

Baifern Pimchanok "giữ chuỗi" hóa trang đặc sắc mùa Halloween 2026. Nàng ngọc nữ Thái Lan biến hình thành Padmé Amidala, nữ hoàng kiêm thượng nghị sĩ hành tinh Naboo trong loạt phim Star Wars. Baifern nhận về cơn mưa lời khen khi tái hiện được thần thái cũng như tạo hình "đồ sộ" của nhân vật. Năm trước, Baifern nhập vai chú hề Pennywise, được đánh giá "kinh dị hơn cả bản gốc".

Mai Davika tiếp tục là ngôi sao Thái dẫn đầu đường đua Halloween năm nay. Mỹ nhân Thái khởi động bằng màn giới thiệu tạo hình trong dự án kinh dị bí ẩn mới Khun Yai Woranart - INHERIT. Mai Davika sau đó tiếp tục "tung" bộ hình nhập vai ác nữ Cruella De Vil trong 101 chú chó đốm.

Không để mạng xã hội "được yên", Mai Davika có thêm màn hóa thân hài hước thành Thần Lorax (The Lorax) - nhân vật này đại diện cho thiên nhiên trong cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng của Tiến sĩ Seuss. Sao nữ diện bộ đồ liền màu cam rực rỡ, gắn chòm râu lông mày màu vàng cực kỳ nổi bật đưa chó đi dạo.

Cặp đôi vàng Thái Lan Mark Prin và Kimmy lấy cảm hứng từ phim Twilight (Chạng Vạng) cho giao diện Halloween 2026.

Pavel Phoom đi theo hướng kinh điển với Frankenstein, quái vật được ghép từ xác người trong tiểu thuyết của Mary Shelley.

Cặp sao girl love Jingjing và Janhae hóa thân thành Marie Antoinette và Lady Oscar, hai nhân vật trung tâm của bộ manga The Rose of Versailles. Marie Antoinette là Hoàng hậu Pháp xa hoa, còn Lady Oscar là chỉ huy đội cận vệ.

Orm Kornnaphat biến hình ngoạn mục từ nữ nhân viên công sở thành thực thể siêu nhiên hắc ám Enchantress trong Suicide Squad.

Love Pattranite hóa thân thành Nina Sayers - nữ vũ công ballet trong Black Swan. Khả năng thể hiện hai khía cạnh đối lập mong manh và ma mị của ngôi sao trẻ trong bộ ảnh nhận về nhiều lời khen.

Tu Totawan khi lấy cảm hứng từ nhân vật Maddy Perez trong series Euphoria. Vai diễn này được mệnh danh là Queen Bee (Nữ hoàng học đường), từng gây sốt nhờ khí chất nổi loạn, cực slay. Mỹ nữ Thái Lan "ngược dòng" khi chọn hình tượng dễ mô phỏng nhưng có tính biểu tượng cao, hút tương tác lớn trên mạng xã hội.

Mew Suppasit biến hình thành Giorno Giovanna, nhân vật chính trong JoJo’s Bizarre Adventure. Nhân vật sở hữu diện mạo thời trang đặc sắc nhất series với mái tóc "cuộn 3 lọn", suit hồng tím kiêu sa.

Bạn trai tin đồn của Lisa BLACKPINK - Blue Pongtiwat khiến cộng đồng mạng "rần rần" với loạt ảnh Halloween 2026. Mỹ nam sở hữu 2,6 triệu người theo dõi Instagram nhập vai Edward Scissorhands, chàng người máy tay kéo trong phim cùng tên của đạo diễn Tim Burton. Hình tượng nổi tiếng với mái tóc rối bù, gương mặt tái nhợt và bộ đồ da đen đầy khóa kéo, đòi hỏi khâu tạo hình tỉ mỉ.

Pooh Krittin vào vai thiên thần sa ngã, hình tượng gắn với đôi cánh đen và vẻ đẹp u buồn. Freen Sarocha hóa thân thành búp bê thời Victoria đầy ma mị, lọt top sao có diện mạo ấn tượng nhất tháng 10/2026 do tạp chí VOGUE Singapore bình chọn.

Miu Natsha bước vào thế giới Monster High, trở thành Draculaura - ma cà rồng ngọt ngào, yêu màu hồng. Trong khi đó, bạn cặp của cô - Lena Lorena Schuett cũng chọn hóa thân thành ma cà rồng nhưng chọn sắc đen chủ đạo với lối trang điểm kinh dị.

WilliamEst chiếm spotlight khi hóa thân thành Joker và Harley Quinn, cặp tội phạm “điên có phương pháp” của vũ trụ DC. Bộ ảnh của cặp sao ThamePo ghi nhận hơn 763 nghìn lượt "thả tim" trên Instagram chỉ sau 1 ngày "lên sóng".