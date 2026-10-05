Sao Ta (FMC) giảm 19% doanh thu sau 9 tháng, ngành tôm đối mặt nhiều sức ép

Doanh thu Sao Ta giảm 19% sau 9 tháng

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex, mã ck: FMC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9/2026. Theo công bố của Sao Ta, ghi nhận doanh thu tháng 9/2026 đạt 23,28 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở mảng nông sản, sản lượng sản xuất đạt 45 tấn, giảm 46% so với cùng kỳ, trong khi sản lượng tiêu thụ đạt 56 tấn, giảm 40%. Tính chung quý III, doanh thu của Sao Ta đạt khoảng 91,15 triệu USD, tương đương 2.370 tỷ đồng, giảm gần 16% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt khoảng 198,5 triệu USD, tương đương 5.161 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

Về hoạt động nuôi tôm, Sao Ta dự kiến hoàn tất thu hoạch vào tuần đầu tháng 10. Doanh nghiệp cho biết quý III là giai đoạn tập trung thu hoạch vụ tôm nuôi chính trong năm, với sản lượng thu hoạch ở mức tốt và đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh quý.

Xuất khẩu thủy sản chịu sức ép từ thuế và yêu cầu truy xuất

Kết quả kinh doanh của Sao Ta diễn ra trong bối cảnh ngành thủy sản tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi trong những tháng cuối năm.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), các doanh nghiệp thủy sản đang chịu tác động từ thuế quan, cạnh tranh nguồn cung, chi phí sản xuất và những yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, hồ sơ xuất khẩu. Tại thị trường Mỹ, ngoài thuế Section 301, doanh nghiệp còn phải tính đến các loại thuế và biện pháp phòng vệ thương mại được áp dụng riêng đối với từng mặt hàng.

Trong khi đó, Mỹ và EU tiếp tục nâng cao yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và hồ sơ xuất khẩu, đặt thêm áp lực lên hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thủy sản. Bên cạnh các rào cản thương mại, chi phí nguyên liệu cũng là yếu tố được ngành thủy sản lưu ý.

Theo VASEP, nguồn cung bột cá từ Peru đang chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế khai thác cá cơm. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và có thể đẩy giá nguyên liệu thức ăn thủy sản trên thị trường toàn cầu lên cao.

Nếu giá nguyên liệu tăng, chi phí thức ăn và giá thành sản xuất của các doanh nghiệp nuôi thủy sản tại Việt Nam có thể tiếp tục chịu áp lực. Đối với ngành tôm, yếu tố chi phí càng đáng chú ý khi doanh nghiệp phải đồng thời ứng phó với cạnh tranh nguồn cung từ các quốc gia xuất khẩu lớn và những yêu cầu ngày càng cao tại các thị trường tiêu thụ chủ lực.

VASEP đưa ra 3 kịch bản xuất khẩu năm 2026

Về triển vọng xuất khẩu thủy sản cả năm 2026, VASEP đưa ra 3 kịch bản.

Trong kịch bản cơ sở, kim ngạch xuất khẩu thủy sản được dự báo đạt khoảng 12,1-12,3 tỷ USD. Nếu các rào cản tại Mỹ được tháo gỡ hoặc chính sách thuế có thay đổi, kim ngạch có thể tăng lên khoảng 12,5 tỷ USD theo kịch bản tích cực. Ở chiều ngược lại, kịch bản thận trọng dự báo kim ngạch chỉ đạt 11,8-12 tỷ USD nếu đơn hàng sụt giảm mạnh, tôm Việt Nam tiếp tục chịu sức ép cạnh tranh từ Ecuador và nhu cầu tại thị trường EU phục hồi chậm.

Hiện VASEP kỳ vọng xuất khẩu thủy sản năm 2026 đạt 12,1-12,3 tỷ USD, tăng khoảng 8,3 - 9% so với năm 2025.