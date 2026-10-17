Sao Sporting Lisbon: 'Mạng xã hội quá độc hại'

Fotis Ioannidis đoạn tuyệt với mạng xã hội.

Tiền đạo thuộc biên chế Sporting Lisbon vừa công khai quyết định từ bỏ hoàn toàn mạng xã hội nhằm chấm dứt tình trạng lãng phí thời gian và thanh lọc áp lực tâm lý. Chia sẻ trong chương trình "All in" phát trên kênh truyền hình SKAI, chân sút sinh năm 2000 khẳng định thế giới ảo không đem lại bất kỳ giá trị thực chất nào cho cuộc sống của anh.

Theo Ioannidis, việc thiếu ranh giới kiểm soát trong quá khứ từng khiến anh trượt dài trên không gian mạng: “Tôi là người sống có nguyên tắc, nhưng trong chuyện này tôi lại không tự đặt ra giới hạn. Tôi không còn thích nó và nhận ra việc xuất hiện trong thế giới ảo chẳng mang lại giá trị gì. Tôi muốn thay đổi tư duy cũng như lối sống, và hiện tại tôi thực sự hài lòng với sự chuyển biến này”.

Sau khi từ bỏ mạng xã hội, Ioannidis chuyển hướng thời gian sang các hoạt động rèn luyện trí tuệ như chơi cờ vua cùng người đồng đội Georgios Vagiannidis, đồng thời tìm đọc các tác phẩm của đại văn hào Fyodor Dostoevsky và tài liệu triết học về Socrates.

Chân sút người Hy Lạp khẳng định môi trường trực tuyến tiềm ẩn quá nhiều tiêu cực: “Mạng xã hội quá độc hại. Đã có những thời điểm nhiều thứ trên đó khiến tôi bận lòng. Tôi từng phải đấu tranh nội tâm gay gắt để loại bỏ hoàn toàn chúng ra khỏi đầu, và cuối cùng tôi đã làm được”.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2026/2027, Ioannidis đã ghi được tổng cộng 3 bàn thắng sau 13 lần ra sân cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia Hy Lạp.